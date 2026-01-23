BBB 26: Babu Santana chora ao ser Líder pela primeira vez

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite de quinta-feira, 22, e consagrou Babu Santana como o novo líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Ao final da prova, o brother estava visivelmente emocionado. Isso porque ele nunca havia sido líder antes durante sua participação no BBB 20.

Em 2020, Babu entrou no elenco do grupo Camarote, já conhecido pelo público por sua atuação como Tim Maia no cinema. A edição, que estreou o formato com famosos e anônimos juntos, ainda foi marcada pelo início da pandemia da covid-19, que os participantes descobriram já confinados.

Primeira liderança após seis anos

Na prova realizada nesta quinta-feira (23), Babu superou Marcelo Alves e Juliano Floss nas etapas finais da disputa, que exigiu equilíbrio e estratégia ao manipular caixas de diferentes pesos em uma gangorra. Ao ser anunciado como líder, o ator se emocionou e chorou, reconhecendo a importância do momento para sua trajetória no programa.

Durante o BBB 20, Babu chegou perto da conquista em pelo menos uma ocasião, ficando em segundo lugar em uma prova que foi vencida por Flayslane. A ausência de lideranças naquela edição não impediu que ele avançasse até as últimas semanas do jogo, mas certamente tornou sua jornada mais difícil, já que o posto de líder garante imunidade e poder de decisão sobre indicações ao paredão.

Ao formar seu VIP, Babu escolheu Solange Couto, Juliano Floss, Marcelo Alves, Milena Moreira, Alberto Cowboy, Breno e Edilson Capetinha, demonstrando uma estratégia de aliança diferente da que adotou em 2020, quando contou basicamente com Felipe Prior como único aliado próximo durante boa parte do jogo.

Recordista de paredões

Babu Santana detém até hoje o recorde de participante que mais vezes foi ao paredão na história do Big Brother Brasil: foram 10 berlindas enfrentadas durante o BBB 20. O número impressionante reflete tanto a fragilidade de suas alianças dentro da casa quanto a força do apoio do público, que o salvou em nove dessas ocasiões.

Apenas no décimo e último paredão que enfrentou, já na reta final do programa, o público optou por eliminá-lo com 57,15% dos votos, em uma disputa contra Rafa Kalimann e Thelma Assis, que se tornaria campeã daquela edição.