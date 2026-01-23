De Tim Maia a Líder do BBB 26: relembre a trajetória de Babu Santana

Aos 46 anos, Babu Santana volta ao Big Brother Brasil seis edições depois de sua primeira participação e conquista a liderança logo na segunda semana do BBB 26.

O ator, que ficou marcado na memória do público como recordista de paredões no BBB 20, retorna ao reality como um dos Veteranos da temporada, mas com uma trajetória profissional e financeira completamente transformada em relação à primeira passagem pelo programa.

Relembre a história de Babu Santana

Nascido no Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1979, Babu iniciou sua carreira artística no grupo de teatro "Nós do Morro", projeto cultural responsável por revelar diversos talentos da periferia carioca.

Sua estreia no cinema aconteceu em 2002, com participação em "Cidade de Deus", um dos filmes brasileiros de maior repercussão internacional.

Nos anos seguintes, ele teve uma filmografia extensa, com trabalhos em "Estômago" (2007) e, principalmente, "Tim Maia" (2014), onde interpretou o cantor e conquistou reconhecimento nacional além de prêmios importantes.

Na televisão, Babu acumulou participações em novelas como "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), mas sua presença na teledramaturgia ainda era esporádica antes de 2020. A instabilidade financeira era uma constante na vida do ator freelance.

Em entrevistas antes de entrar no BBB 20, ele relatou ganhos mensais que frequentemente não passavam de R$ 5 mil, valor que ele mesmo classificou como insuficiente para manter as responsabilidades familiares. A declaração gerou ampla repercussão nas redes sociais e trouxe à tona discussões sobre a precariedade da vida artística no Brasil.

Visibilidade após o BBB 20

A experiência no BBB 20 foi marcada por números extremos. Babu enfrentou 10 paredões durante a temporada, tornando-se recordista da edição.

Mesmo com poucos aliados e passando por berlindas consecutivas, conseguiu chegar à quarta colocação, sendo eliminado apenas no último paredão do programa, que teve como campeã Thelma Assis. Seu jeito sincero e direto virou meme e ampliou exponencialmente sua presença digital: entrou no reality com 23 mil seguidores e saiu com mais de 5 milhões.

A visibilidade conquistada no confinamento abriu portas. Babu firmou contrato com a TV Globo e passou a receber cachês significativamente maiores. Em 2020, declarou publicamente que estava organizando sua vida financeira, pagando dívidas acumuladas e investindo em projetos pessoais como a compra da casa própria. Os contratos publicitários se multiplicaram, assim como os convites para trabalhos na televisão e no cinema.

Entre 2021 e 2025, Babu consolidou sua presença na teledramaturgia com participações em "Salve-se Quem Puder" (2021) e "Amor Perfeito" (2023). No streaming, esteve no elenco de "O Jogo que Mudou a História" (2024) e "Os Outros". No cinema, participou de filmes aclamados pela crítica como "Kasa Branca" e "Oeste Outra Vez", ambos lançados em 2025.

Paralelamente à carreira de ator, Babu investiu na música, criando o selo Paizão Records e lançando singles como "Sou Babu" e "Soul África".