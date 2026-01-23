Pop

BBB 26 muda tudo: nova dinâmica deve movimentar jogo nesta sexta

Sexta-feira concentra Anjo, punições e a primeira vaga no Paredão

BBB 26: entenda a dinâmica (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09h27.

Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 10h15.

Nada de descanso no fim de semana do BBB 26. A Prova do Anjo e o Castigo do Monstro foram antecipados para esta sexta-feira, 23, e vêm acompanhados de uma novidade: a estreia das Caixas-Surpresa, uma dinâmica que promete virar o jogo de cabeça para baixo — e colocar um participante direto no paredão antes mesmo da votação de domingo.

Nesta semana, quem vencer a Prova do Anjo ganha autoimunidade garantida. O vencedor ainda escolhe alguém para o Castigo do Monstro e, no tradicional Almoço do Anjo, terá que decidir: ver um vídeo da família ou imunizar mais um aliado. A escolha pode custar caro na estratégia.

Caixas-Surpresa: consequências antes do paredão

Além do Anjo, as Caixas-Surpresa vão distribuir quatro consequências para quem for sorteado:

  • Um participante vai direto para o paredão

  • Outro perde o direito de votar no domingo

  • Um terá o voto com peso dois

  • Outro poderá vetar o voto de um rival

Ou seja: o jogo começa a ser decidido na sexta-feira, antes mesmo da formação oficial da berlinda.

Como será formado o paredão?

No domingo, 25, será formado um Paredão triplo, composto por:

  • O indicado pelas Caixas-Surpresa

  • O nome escolhido pelo Líder da semana

  • O mais votado da casa

Nesta rodada, não haverá Prova Bate e Volta. Isso significa que os três emparedados vão direto para o voto do público, com eliminação marcada para a terça-feira, 27.

