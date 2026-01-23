BBB 26 muda tudo: nova dinâmica deve movimentar jogo nesta sexta

BBB 26: entenda a dinâmica (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09h27.
Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 10h15.
Nada de descanso no fim de semana do BBB 26. A Prova do Anjo e o Castigo do Monstro foram antecipados para esta sexta-feira, 23, e vêm acompanhados de uma novidade: a estreia das Caixas-Surpresa, uma dinâmica que promete virar o jogo de cabeça para baixo — e colocar um participante direto no paredão antes mesmo da votação de domingo.
Nesta semana, quem vencer a Prova do Anjo ganha autoimunidade garantida. O vencedor ainda escolhe alguém para o Castigo do Monstro e, no tradicional Almoço do Anjo, terá que decidir: ver um vídeo da família ou imunizar mais um aliado. A escolha pode custar caro na estratégia.
Além do Anjo, as Caixas-Surpresa vão distribuir quatro consequências para quem for sorteado:
Um participante vai direto para o paredão
Outro perde o direito de votar no domingo
Um terá o voto com peso dois
Outro poderá vetar o voto de um rival
Ou seja: o jogo começa a ser decidido na sexta-feira, antes mesmo da formação oficial da berlinda.
No domingo, 25, será formado um Paredão triplo, composto por:
O indicado pelas Caixas-Surpresa
O nome escolhido pelo Líder da semana
O mais votado da casa
Nesta rodada, não haverá Prova Bate e Volta. Isso significa que os três emparedados vão direto para o voto do público, com eliminação marcada para a terça-feira, 27.