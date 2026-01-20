Pop

BBB 26: Até quando vai o 'Castigo do Monstro' de Marcelo?

Brother só será liberado da punição durante a eliminação ao vivo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18h54.

O Castigo do Monstro de Marcelo no BBB 26 seguirá até esta terça-feira. A punição começou no sábado após ele ser escolhido pelo Anjo da semana, Jonas Sulzbach, para cumprir a dinâmica.

Durante o período, Marcelo precisa seguir as regras impostas pela produção sempre que o sinal do Monstro tocar, o que interfere diretamente em sua rotina dentro da casa. A liberação acontece apenas ao vivo após a definição de quem deixa o programa.

O brother está desde sábado, 17, com um colete salva-vidas e com a tarefa de tirar água de uma canoa usando pequenos recipientes. De hora em hora um dummy entra na casa e derruba novamente toda a água na canoa.

A liberação do castigo acontece somente durante o programa ao vivo. Assim que o eliminado da semana for anunciado, Marcelo deixa oficialmente a dinâmica e volta a ter rotina normal na casa. Nas outras edições, os brothers costumavam ser liberados do castigo antes da votação do Paredão, no domingo.

Até a noite, o brother segue sujeito às regras do Monstro, o que promete render novos comentários, reações e repercussão entre os confinados e fora da casa.

Quem está no Paredão?

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

