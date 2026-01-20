BBB 26: informação privilegiada pode alterar o segundo Paredão; saiba

Na noite de segunda-feira, 19, após o Sincerão, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma novidade para a segunda formação do Paredão no BBB 26.

Segundo o comunicado exibido ao público, um dos participantes da casa receberá informação privilegiada sobre como a berlinda será formada nesta semana. Esse spoiler será entregue em uma dinâmica que ocorrerá antes da eliminação, marcada para esta terça-feira.

A informação antecipada é que não vai ter Prova Bate e Volta no próximo domingo, 25 de janeiro. Para quem for ao Paredão, isso significa que não haverá chance de escapar da eliminação por meio dessa prova de salvação. A novidade será revelada em uma atividade especial na noite dessa terça.

A produção do reality explicou que, se bem utilizada, essa informação pode fazer diferença estratégica para o participante que a receber. Competidores atentos ao jogo poderão ajustar votos, alianças e planos com base no conhecimento antecipado da dinâmica.

Paredão de hoje

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.