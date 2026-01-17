Pop

Prova do Anjo do BBB26: veja o resultado da primeira disputa pela imunidade

Prova foi realizada em duplas e garantiu imunidade para outro brother; ganhador ainda tem a chance de comprar a imunização para outro participante

A prova exigiu atenção, velocidade e equilíbrio dos participantes (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 17h13.

Última atualização em 17 de janeiro de 2026 às 17h28.

A primeira prova do anjo do Big Brother Brasil 26 aconteceu neste sábado, 17. Entenda como foi a disputa pela imunidade nesta semana.

A prova foi realizada em duplas, mas como o líder não pode ganhar outra imunidade, fica de fora da competição. Assim, para não restar um participante sem dupla, um sorteio decidiu qual integrante ficaria de fora da prova.

Ao todo, 18 integrantes participaram da dinâmica, exceto pelo líder da semana, Alberto Cowboy, e Jordana Morais, eliminada durante o sorteio no início desta tarde.

Qual a dinâmica da Prova do Anjo do BBB26?

O vencedor da prova ganha o direito de imunizar outro participante.

Além disso, como o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, explicou na terça-feira, 13, o ganhador ainda "participa de uma dinâmica em que vai poder comprar uma imunidade para dar para mais um brother ou sister", disse. O anjo nesta temporada também recebe 500 estalecas. 

A disputa, promovida pela Nestlé, consistia em uma busca por chocolates e seu códigos de barra. As duas foram dividas: um brother fica no circuito em busca dos códigos que relevam um chocolate. O outro participante, fica na sala de montagem.

Ao ler o código de barras, um dos participantes escuta qual a barra de chocolate e sua posição em uma estante, a ser montada pela sua dupla.

A prova exigiu atenção, velocidade e equilíbrio. A dupla que realizou a prova corretamente no menor tempo foi a ganhadora.

Quem venceu a Prova do Anjo do BBB26?

A dupla vencedora da primeira Prova do Anjo do BBB26 foi Sarah e Jonas.

Após o fim da dinâmica, que envolveu uma nova prova de sorte, Jonas foi selecionado como o Anjo da Semana.

Saiba o tempo de prova de cada dupla:

Aline Campos e Sol Vega: 01:32.890

Marcelo e Maxiane: 01:10.245

Breno e Milena: 01:19.985

Jonas Sulzbach e Sarah Andrade: 01:00.470

Edilson e Juliano Floss: 01:24.745

Pedro e Paulo Augusto: a dupla foi eliminada após Pedro apertar o botão antes do momento correto.

Brigido e Solange Couto: 01:25.505

Ana Paula Renault e Babu Santana: 01:55.955

Marciele e Samira: 01:15.405

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

