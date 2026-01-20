Quem vai sair do BBB 26? Enquete mostra empate técnico no 1º paredão

(BBB/Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08h51.
Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 08h54.
Depois de uma primeira semana agitada no Big Brother Brasil 26, o primeiro Paredão da edição está formado. No domingo, 18, Milena se juntou a Ana Paula Renault e Aline Campos na disputa pela permanência na casa, com eliminação marcada para esta terça-feira, 20.
Enquetes consolidadas na manhã desta terça indicam disputa acirrada entre Aline e Milena, ambas com cerca de 45% dos votos na média proporcional, o que configura empate técnico dentro da margem de erro. Ana Paula aparece bem atrás, com cerca de 10%. O levantamento reúne mais de 4,18 milhões de votos somados em plataformas como sites, YouTube, Twitter e Instagram.
O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.
Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:
O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.
Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.