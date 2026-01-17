Prova do Anjo BBB26: saiba quem foi escolhido para o Monstro e o seu desafio

Após Jonas conquistar a primeira Prova do Anjo do BBB26, a competição exigiu que ele selecionasse um participante para o Castigo do Monstro.

Saiba quem Jonas escolheu para a punição.

Como foi a primeira Prova do Anjo do BBB26?

A primeira prova do anjo do Big Brother Brasil 26 aconteceu neste sábado, 17. Entenda como foi a disputa pela imunidade nesta semana.

A prova foi realizada em duplas, mas como o líder não pode ganhar outra imunidade, fica de fora da competição. Assim, para não restar um participante sem dupla, um sorteio decidiu qual integrante ficaria de fora da prova.

Ao todo, 18 integrantes participaram da dinâmica, exceto pelo líder da semana, Alberto Cowboy, e Jordana Morais, eliminada durante o sorteio no início desta tarde.

Quem venceu a Prova do Anjo do BBB26?

A dupla vencedora da primeira Prova do Anjo do BBB26 foi Sarah e Jonas.

Após o fim da dinâmica, que envolveu uma nova prova de sorte, Jonas foi selecionado como o Anjo da Semana.

Quem foi escolhido para o castigo do monstro?

Jonas escolheu Marcelo para cumprir o castigo do Monstro dessa semana, chamado "Barco Furado". Até a votação de amanhã, Marcelo precisará retirar a água de uma embarcação furada.

"Ele terá um tempo para encher baldes até uma marca estabelecida, mas se não conseguir encher os baldes, não poderá sair do barco até a próxima rodada", disse Jonas ao ler a cartilha da escolha do Monstro.

A justificativa, segundo o Veterano do BBB26, é que Marcelo teria lhe dado um "alvo", referente aos emojis que cada participante distribui no começo dos dias. "Para ele aprender um pouquinho! E acho que ele me deu alvo também", disse o modelo.