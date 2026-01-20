BBB 26: Ana Paula deve sair ilesa do Paredão; briga é entre Aline e Milena

(Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12h19.
O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26, que será decidido nesta terça-feira, 20, se consolidou como um duelo direto entre Aline Campos e Milena. Ana Paula Renault aparece confortável nas enquetes e fora da disputa real pela eliminação.
Levantamentos consolidados na manhã desta terça indicam empate técnico entre Aline e Milena, ambas com cerca de 45% dos votos na média proporcional, dentro da margem de erro. Ana Paula soma pouco menos de 10%. O levantamento do site Votalhada reúne mais de 4,18 milhões de votos em plataformas como sites, YouTube, Twitter e Instagram.
Ao longo do dia, as enquetes oscilaram, chegaram a empatar e reforçaram a percepção de que ninguém está segura na disputa direta entre as duas sisters.
As enquetes do Votalhada, que compilam votações online e costumam se aproximar do resultado oficial, indicam o seguinte cenário divulgado nesta manhã de terça-feira, 20:
Sites: Aline 40,88% x Ana Paula Renault 13,77% x Milena 45,34%
YouTube: Aline 41,83% x Ana Paula Renault 12,74% x Milena 45,43%
Twitter: Aline 64,87% x Ana Paula Renault 3,80% x Milena 31,33%
Instagram: Aline 45,55% x Ana Paula Renault 6,55% x Milena 47,91%
Dados consolidados: Aline 45,89% x Ana Paula Renault 9,59% x Milena 44,52%
Como o voto é para eliminar, as maiores porcentagens indicam quem deve deixar a casa.
O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, justificando a decisão pela falta de proximidade. Segundo ele, a sister deveria focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes. Cowboy também citou um comentário feito por Milena durante a Prova do Líder, quando ela afirmou que os Veteranos “já tiveram sua oportunidade”.
No voto da casa, Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações. Ele disputou a Prova Bate-Volta com Aline Campos e Ana Paula Renault. A dinâmica foi um jogo da memória, e Paulo acertou mais placas, garantindo a permanência fora da berlinda.
Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou imunidade pelo Big Fone, e os quatro novos participantes do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.
A votação ocorre exclusivamente pelo gshow e exige uma Conta Globo, com cadastro gratuito. O sistema é misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida é ilimitado e responde por 30% do resultado final.
A definição de quem deixa o BBB 26 acontece a partir da média ponderada entre os dois formatos, modelo que busca equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
O BBB 26 vai ao ar diariamente na TV Globo, após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras, acompanhando o reality de forma integral.