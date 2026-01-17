BBB 26: Quem está na 'Mira do Líder' de Alberto Cowboy?

O líder da semana no BBB 26, Alberto Cowboy, movimentou o jogo nesta noite ao definir os cinco participantes que estão na Mira do Líder. A decisão é um dos momentos mais aguardados da semana, já que antecipa possíveis alvos para o próximo paredão.

Durante a dinâmica, Cowboy precisou apontar cinco nomes que, na avaliação dele, representam ameaça ao seu jogo. A escolha costuma gera tensão na casa e impacta diretamente as estratégias dos grupos.

Os cinco escolhidos por Alberto Cowboy na Mira do Líder foram:

Milena;

Breno;

Paulo Augusto;

Samira;

Maxiane.

No domingo, 18, o mineiro terá que decidir qual desses cinco estará direto no Paredão, sem direito a Bate Volta.

Paredão se desenhando

Na noite de quinta-feira, 15, o Pipoca Marcelo escolheu a Camarote Aline Campos para ser a primeira emparedada da edição. Ele explicou que ainda não tinha criado afinidade com ela dentro do jogo e que não gostou de algumas atitudes da sister.

Aline, no entanto, teve direito ao contragolpe. Na sequência, ela decidiu mandar Ana Paula Renault para o paredão. No domingo, além do voto de Cowboy, a casa também vai definir o quarto emparedado.

Tirando o indicado do Líder, os outros três disputarão a prova Bate Volta, que livrará um deles da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.