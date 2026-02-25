BBB 26: afinal, Christiane Torloni ainda pode entrar no reality?

A atriz Christiane Torloni comentou nesta quarta-feira, 25, os memes que a colocaram no elenco do Big Brother Brasil (BBB) 2026.

Ela participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e reagiu a imagens criadas por inteligência artificial que simulavam sua entrada no reality.

Desde o início do ano, boatos nas redes sociais indicavam que a atriz integraria o grupo Camarote da edição. Desde então, internautas passaram a produzir montagens da atriz dentro da casa.

A artista contou que, em um primeiro momento, viu as imagens com certo repúdio, mas logo em seguida pensou nelas de forma bem humorada e até como uma oportunidade.

“Quando a gente não gosta, logo diz: ‘isso aqui é uma palhaçada, estou fora’. Quando gosta, vê onde vai dar”, comentou.

Quando questionada se participaria do reality, Torloni, que chegou a lucrar participando de campanhas publicitárias no intervalo do programa, respondeu em tom descontraído: “Você sabe quanto é o prêmio? Estamos negociando. Ainda não acabou. Ainda estou aqui. A bola está rolando."

O BBB 26 foi ao ar dia 12 de janeiro e está previsto para acabar no final de abril. Antes do início da edição, a TV Globo divulgou a possibilidade de uma dinâmica chamada "laboratório", em que o público poderia trocar participantes de dentro da casa por outros.

Quem é Christiane Torloni?

De vilã à Helena de Manoel Carlos, Christiane Torloni é uma das atrizes mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Na última sexta-feira, 20, a atriz participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, onde também comentou sobre o BBB.

“Até eu acreditei [que entraria no programa]”, afirmou quando questionada sobre as imagens geradas por IA. Na ocasião, disse que encara as publicações como “uma homenagem”.

A atriz já participou de realities. Ela esteve no Dança dos Famosos em 2008, quando foi campeã, e retornou em 2021.

Para Torloni, a participação no reality envolve muita exposição pública. “Tem que ter coragem”, declarou.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, é possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.