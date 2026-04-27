Ator de 'Pânico' e 'Scooby-Doo' diz que 'nostalgia' impulsionou sua carreira

O ator Matthew Lillard afirmou que a nostalgia teve um papel central em seu recente retorno aos holofotes de Hollywood. Durante uma participação no podcast “Phase Hero”, ele comentou que o interesse renovado por produções do início dos anos 2000 ajudou a impulsionar essa nova fase de sua carreira.

“‘Scooby-Doo 1 e 2 são mais populares hoje do que eram quando foram lançados. Acho que existe uma coisa estranha de nostalgia acontecendo na nossa indústria e no zeitgeist, porque as pessoas sentem falta dos velhos tempos”, disse Lillard. “Sinceramente, acho que uma das razões pelas quais estou vivendo esse momento é porque eu fui identificado com aquela época, e agora as pessoas estão me contratando de novo.”