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Ator de 'Pânico' e 'Scooby-Doo' diz que 'nostalgia' impulsionou sua carreira

A reintrodução de Matthew Lillard a Hollywood aconteceu em 2023, quando ele atuou em “Five Nights at Freddy’s”

Matthew Lillard na premiere de 'Pânico 7' (Frazer Harrison/Getty Images)

Matthew Lillard na premiere de 'Pânico 7' (Frazer Harrison/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19h52.

O ator Matthew Lillard afirmou que a nostalgia teve um papel central em seu recente retorno aos holofotes de Hollywood. Durante uma participação no podcast “Phase Hero”, ele comentou que o interesse renovado por produções do início dos anos 2000 ajudou a impulsionar essa nova fase de sua carreira.

“‘Scooby-Doo 1 e 2 são mais populares hoje do que eram quando foram lançados. Acho que existe uma coisa estranha de nostalgia acontecendo na nossa indústria e no zeitgeist, porque as pessoas sentem falta dos velhos tempos”, disse Lillard. “Sinceramente, acho que uma das razões pelas quais estou vivendo esse momento é porque eu fui identificado com aquela época, e agora as pessoas estão me contratando de novo.”

O ator ainda completou, em tom bem-humorado:

“Acho que é por isso que estou trabalhando. Não acho que as pessoas gostem tanto de mim. Elas só sentem saudade do passado.”

Expectativas frustradas após Scooby-Doo

Em entrevista ao Business Insider, em 2024, Lillard contou que, após reprisar o papel de Salsicha em “Scooby-Doo 2: Monstros à Solta”, acreditava que estaria no topo de Hollywood por muitos anos.

Ele disse que imaginava ser “o primeiro nome da lista de chamadas para os próximos 10 anos de filmes”.

No entanto, o desempenho fraco do longa nas bilheterias mudou completamente esse cenário. Segundo o ator, após o fracasso comercial, “o oposto exato aconteceu”, o que o levou a reavaliar suas prioridades profissionais.

Altos e baixos na carreira

Lillard também refletiu sobre como o sucesso inicial acabou influenciando suas decisões naquele período:

“Eu estava preso ao sucesso do que fazia, aos papéis que conseguia, a essa busca por ser, entre aspas, famoso”, admitiu.

“Passei por fases boas e ruins. Já fui irrelevante e achei que nunca mais trabalharia.”

O retorno aos grandes projetos

A grande reintrodução de Matthew Lillard a Hollywood aconteceu em 2023, quando ele interpretou William Afton no filme “Five Nights at Freddy’s”.

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