Millie Bobby Brown volta em 'Enola Holmes 3'; veja quando estreia

Terceiro filme da franquia traz Enola em um caso mais perigoso e complexo, agora em Malta

Maria Luiza Pereira

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18h37.

A Netflix confirmou nesta segunda-feira, 27, a data de estreia de "Enola Holmes 3", novo capítulo da franquia estrelada por Millie Bobby Brown. O filme chega ao catálogo da plataforma em 1º de julho de 2026.

Na nova história, Enola viaja para Malta e acaba envolvida em um caso descrito como o mais perigoso e complexo de sua trajetória até agora. Ao mesmo tempo, a personagem precisará equilibrar questões pessoais e profissionais, o que deve dar um tom mais maduro à sequência.

Elenco conhecido retorna

Além de Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, o terceiro longa contará novamente com Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster no elenco principal.

A direção agora fica por conta de Philip Barantini, enquanto o roteiro segue assinado por Jack Thorne.

Franquia virou sucesso da Netflix

Inspirada na série literária de Nancy Springer, a saga "Enola Holmes" se tornou um dos títulos mais populares da Netflix nos últimos anos. Os dois primeiros filmes ajudaram a consolidar Millie Bobby Brown como uma das principais estrelas jovens da plataforma.

