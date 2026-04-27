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Gerry Conway, quadrinista que criou personagens para a Marvel e DC Comics, morre aos 73 anos

Roteirista de quadrinhos participou da criação de "Justiceiro" e "O Incrível Homem-Aranha"

Gerry Conway: quadrinista americano criou personagens para a Marvel e DC Comics ( Lorenzo Bevilaqua /Getty Images)

Gerry Conway: quadrinista americano criou personagens para a Marvel e DC Comics ( Lorenzo Bevilaqua /Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18h30.

Última atualização em 27 de abril de 2026 às 18h32.

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O roteirista de quadrinhos Gerry Conway morreu nesta segunda-feira, 27, aos 73 anos. Conhecido por sua atuação na indústria de HQs, ele participou da criação de personagens que ultrapassaram o universo impresso, como o "Justiceiro" (The Punisher), que também teve adaptações para série, além do "Nuclear" e de diferentes edições de "O Incrível Homem-Aranha".

A informação foi divulgada pela Marvel Comics, empresa na qual concentrou parte significativa da carreira. A causa da morte não foi informada no comunicado.

"Em nome de sua família, lamentamos informar o falecimento de Gerry Conway. Gerry foi um ícone extraordinário dos quadrinhos, que moldou a própria cultura pop. Ele era um querido amigo, parceiro e mentor, e nossos corações estão com sua família e com os milhões de pessoas que ele impactou com seu trabalho", escreveu a Marvel, que lembrou o Justiceiro na postagem.

Trajetória na DC Comics

Ao longo da trajetória, Conway também manteve trabalhos com a DC Comics, concorrente direta no mercado editorial de quadrinhos. Sua produção inclui contribuições relevantes para o segmento norte-americano, com destaque para narrativas envolvendo o "Homem-Aranha". Entre elas, está a edição que retrata a morte de Gwen Stacy, personagem conhecida como "Mulher-Aranha". Ele é pai de Cara Conway, que também atua como autora de quadrinhos.

Na Marvel, iniciou a carreira ainda na adolescência, aos 16 anos. Posteriormente, assumiu a função de roteirista das revistas do "Homem-Aranha", substituindo Stan Lee.

Acompanhe tudo sobre:MarvelHQ – histórias em quadrinhosDC Comics

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