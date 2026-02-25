BBB 26: o que revelam os números do 1º mês do reality?

O Big Brother Brasil 26 completou um mês de exibição com um panorama de audiência que mistura picos emocionantes, alcance massivo e variabilidade nos índices de TV aberta. Os números analisados até agora mostram que o pilar da edição é a internet, onde o programa vem sendo cada vez mais comentado.

Dados do primeiro mês de reality

Segundo dados divulgados pela Globo Ads, o Big Brother Brasil 26 é a edição mais comentada no X (antigo Twitter) desde 2020.

Além disso, consolidando dados de audiência da TV Globo, mais de 95 milhões de pessoas acompanharam o primeiro mês do programa.

Já no Multishow, a edição teve 90% mais audiência entre jovens de 18 a 24 anos em comparação com o BBB 25.

No Globoplay, os dados mostram que a plataforma teve o melhor primeiro mês da história em horas e alcance, com 51% mais visualizações de Big Brother Brasil, em comparação ao primeiro mês da edição passada, o BBB 25.

BBB 26 nas redes

No X (antigo Twitter), o BBB 26 ficou mais de 400 horas no 1º lugar dos Trending Topics do Brasil.

No Google, o primeiro mês da edição atual teve três vezes mais buscas do que o primeiro mês da edição de 2025.

Já no Tiktok, a tag #BBB26 foi a mais comentada nos últimos 30 dias, na categoria Entretenimento.

E o dado mais relevante até aqui: posts sobre o Big Brother Brasil 26 tiveram mais de 12 bilhões de visualizações nas redes proprietárias da Globo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Globo Ads (@globoads)

Cartola BBB

O fantasy game do programa teve 85% mais horas consumidas entre jovens de 18 a 24 anos em comparação com o BBB 25, além de 35% mais alcance do que a edição anterior. O Cartola BBB também é o conteúdo mais consumido da plataforma.

Pico de audiência na TV

Além dos dados analisados do primeiro mês de programa, o BBB 26 atingiu seu melhor desempenho durante um sábado na última semana.

No programa exibido no dia 21, em que Chaiany atendeu o Big Fone e foi emparedada pelo Duelo de Risco, o reality da Globo alcançou 17,9 pontos na Grande São Paulo entre 22h12 e 23h, segundo dados obtidos pelo site Notícias da TV.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.