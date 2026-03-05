Pop

BBB 26: por que Cowboy foi barrado da Festa do Líder

Com a decisão, o brother teve que cumprir o castigo e não participou da festa organizada pela líder

Publicado em 5 de março de 2026 às 10h31.

Escolhido por Samira, Alberto Cowboy cumpriu o Barrado no Baile após ser apontado como o participante que menos interage com a líder.

A dinâmica do Barrado no Baile voltou a movimentar o BBB 26 durante a Festa do Líder de Samira, realizada na noite de quarta-feira, 4. A líder da semana precisou escolher um participante para ficar de fora da comemoração.

A escolhida foi Alberto Cowboy. Com a decisão, o brother teve que cumprir o castigo e não participou da festa organizada pela líder.

Ao justificar a escolha, Samira explicou que analisou ao longo do dia quais participantes tinham mais interação com ela dentro da casa. Segundo a líder, Cowboy foi o brother com quem ela menos teve contato no jogo.

Durante a explicação, Samira também comentou que considerou outros nomes antes de tomar a decisão. Entre eles estava Jonas, após desentendimentos envolvendo bebidas em festas anteriores.

No entanto, a líder afirmou que priorizou o critério de convivência nas festas e interação no jogo. Com isso, Cowboy acabou sendo indicado para cumprir o Barrado no Baile no BBB 26.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

yt thumbnail

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

