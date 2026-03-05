BBB 26: por que Cowboy foi barrado da Festa do Líder

Escolhido por Samira, Alberto Cowboy cumpriu o Barrado no Baile após ser apontado como o participante que menos interage com a líder.

A dinâmica do Barrado no Baile voltou a movimentar o BBB 26 durante a Festa do Líder de Samira, realizada na noite de quarta-feira, 4. A líder da semana precisou escolher um participante para ficar de fora da comemoração.

A escolhida foi Alberto Cowboy. Com a decisão, o brother teve que cumprir o castigo e não participou da festa organizada pela líder.

Ao justificar a escolha, Samira explicou que analisou ao longo do dia quais participantes tinham mais interação com ela dentro da casa. Segundo a líder, Cowboy foi o brother com quem ela menos teve contato no jogo.

Durante a explicação, Samira também comentou que considerou outros nomes antes de tomar a decisão. Entre eles estava Jonas, após desentendimentos envolvendo bebidas em festas anteriores.

No entanto, a líder afirmou que priorizou o critério de convivência nas festas e interação no jogo. Com isso, Cowboy acabou sendo indicado para cumprir o Barrado no Baile no BBB 26.