BBB 25: tudo o que você precisa saber sobre a nova edição do reality

Mais de duas décadas no ar — e pela primeira vez na história, sem a liderança do Boninho —, o Big Brother Brasil retorna em 2025 com sua 25ª edição e promete transformar o formato, que já é sucesso há décadas. Com estreia marcada para janeiro, o programa trará uma novidade significativa: os participantes só poderão entrar no jogo em duplas.

Entre os competidores, veremos laços familiares e afetivos sendo postos à prova. Pais e filhos, irmãos, casais, sogras e genros são algumas das possíveis combinações que ocuparão a casa mais vigiada do Brasil. A grande questão para o público será se esses vínculos construídos antes do confinamento sobreviverão às pressões do jogo.

A fórmula de sucesso que mistura Pipocas e Camarotes será mantida, mas a regra é que todos os participantes deverão trazer alguém importante em suas vidas para competir como dupla. Além disso, dinâmicas consagradas, como o Big Fone, Prova do Líder, Anjo e o Poder Curinga, continuam na edição de 2025, com uma maior interação do público em tempo real.

Como será a decoração da casa mais vigiada do Brasil?

A temporada será especial, porque celebra os 60 anos da TV Globo. A residência dos brothers e sisters vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas muitas histórias que a emissora contou nas últimas décadas.

Novas oportunidades para marcas no BBB 25

Com o aumento da integração do público e marcas no programa, o BBB 25 oferece oportunidades inéditas para o mercado publicitário. O reality show segue sendo uma vitrine robusta para anunciantes e, nesta edição, será possível envelopar dinâmicas chave do programa — incluindo uma customização do Quarto do Líder. Também será possível turbinar o prêmio final ao longo da temporada.

O retorno da entrada dos participantes como um momento patrocinado também faz parte das inovações comerciais desta temporada.

O BBB 25 terá direção-geral de Angelica Campos e apresentação de Tadeu Schmidt.

*Essa matéria foi produzido com auxílio de inteligência artificial e editada por nossa equipe editorial