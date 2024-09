5 momentos em que Boninho nos irritou profundamente — e que não sentiremos falta

Nesta sexta-feira, 13, Boninho anunciou sua saída da TV Globo após 40 anos. Responsável pelo comando do "Big Brother Brasil" (BBB) desde a primeira edição e, mais recentemente, o novo "Estrela da Casa", o filho de Boni deixará o cargo para Rodrigo Dourado, seu colega e braço direito.

Enquanto foi "Big Boss", o nome de Boninho virou sinônimo de alguém para culpar. Qualquer prova, decisão ou publicidade exagerada, o público do BBB sempre teve o consolo de que poderia respirar fundo e falar com desprezo: "Ah, Boninho… ".

Não dá para saber quem toma quais decisões nos bastidores dos estúdios em Curicica, mas é fato que, por comandar a direção do programa por duas décadas, a pressão do público caía nos ombros de Boninho até agora. Muitas vezes, com razão: diversas escolhas foram questionadas pelo público durante as últimas edições.

Entre 2022 e 2024, por exemplo, cada edição passou a ter mais esquemas de votação elaborados; convidados famosos que não estavam nem aí para o jogo e provas mornas, mas com bastante destaque publicitário. As críticas cresceram com as mudanças, e refletiram na audiência. Frustrada, mas também já sentindo um pouco de saudades, a EXAME Pop destaca cinco decisões na direção do BBB que irritaram o público.

Votações confusas

Contra-golpe, Poder Coringa, Bate-Volta... para assistir aos dias de formação de Paredão, era necessário um mapa. Em alguns momentos, a produção do programa literalmente desenhou como seria a votação para ficar mais clara para o público — e se as regras são tão complicadas de explicar, será que são boas mesmo?

Muitas. Propagandas.

O 'BBB' (e agora o 'Estrela da Casa' também) continuamente bate recordes publicitários, mas, com isso, perde lentamente o interesse do público. Quem assiste pode até usar o QR Code da marca e fazer alguma compra durante a prova — com o logo presente nas paredes, chão e estrutura no geral, tudo exibido por cerca de uma hora na TV Globo —, mas com certeza também fica entediada com a lentidão e cortes para o comercial.

Botão de desistência que não funciona o tempo todo

Para o BBB 22, Boninho anunciou: "Chega de mimimi". Cansado dos participantes ameaçando desistir enquanto confinados, o diretor do programa criou um botão que fica presente na sala a todo momento. Quem apertar, está imediatamente fora do jogo. É uma dinâmica de alto risco, mas que rapidamente perdeu o sentido.

A produção do programa consegue determinar quando o botão pode ser apertado ou não (a luz fica verde quando está liberado), com a justificativa de que só seria utilizado durante as festas. Mas quem assistiu ao BBB 23, por exemplo, viu a produção deixar deliberadamente o botão 'vermelho' para que o futuro vencedor, Davi Brito, não desistisse. Na época, ele era o favorito pelo prêmio.

Prova de resistência 'na sorte'

As provas de resistência 'raiz' marcaram a história do BBB. Fãs que assistiram ao programa da época em que era comandado por Pedro Bial nunca se esquecem da prova em que os participantes precisaram se enfiar num carro, ou ficar em pé durante horas vestidos como uma esponja de lavar louça. Ainda recentemente, em 2018, a (hoje apresentadora) Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos numa prova e a produção teve que intervir.

Hoje em dia, além da 'overdose publicitária', os desafios nos quais os brothers e sisters devem ficar numa certa posição até o último desistir tem um período limite. Se alguém ainda estiver de pé no dia seguinte quando o programa começar, o apresentador decide numa prova de sorte quem vence. Para o público que torce por alguém, não há nada mais desestimulante do que encerrar o desafio mais interessante no acaso.

Duplas no BBB 25 (que agora teremos que assistir)

Infelizmente, a última decisão de Boninho antes de deixar a produção do BBB foi aceitar somente duplas na edição de 2025. Podemos pagar a língua no futuro, mas a ideia transpareceu como uma tentativa desesperada de trazer uma nova dinâmica ao programa, o que já aconteceu antes. Em 2023, o programa recebeu uma 'intercambista' da versão mexicana do programa, mas a participante teve que sair mais cedo do que antecipado após um caso de assédio.

Com a saída de Boninho, o desafio de renovar o formato do BBB sem perder a audiência fica nas mãos de Rodrigo Dourado. O público tem se tornado cada vez mais crítico em relação às mudanças, mas também já demonstrou que sente falta do "jeito antigo" e quer mais simplicidade. Cabe agora ao novo diretor, que participa do programa desde a primeira edição, tentar equilibrar tudo isso com a demanda das marcas que investem no BBB.