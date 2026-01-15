Ela largou tudo para criar um jogo no celular — agora lidera uma startup que vale milhões

Em outubro de 2025, Irem Sumer, CEO da Talemonster Games, assinou dois contratos que mudariam sua vida: um que oficializava seu casamento e outro que colocava US$ 30 milhões na conta da empresa que criou ao lado de quatro amigos. As informações foram retiradas de Business Insider.

A rodada de financiamento Série A, liderada pela Andreessen Horowitz (A16z) e Arcadia Gaming Partners, consolidou a Talemonster Games como uma das startups de games mais promissoras do ecossistema global, nascida fora dos grandes polos, mas com execução e tração dignas do Vale do Silício.

O valor não foi captado por acaso. Foi resultado de dois anos de estratégia, dedicação operacional e foco absoluto em métricas de engajamento, monetização e produto. Um case que mostra como uma gestão corporativa bem conduzida pode transformar uma ideia em uma operação milionária.

Uma startup nascida da demissão em bloco

Irem Sumer é formada em engenharia civil, mas trocou o setor por tecnologia. Após passagens por Pfizer, Google e Peak Games, decidiu que era hora de apostar no próprio sonho, e levou quatro colegas com ela. Todos se demitiram na mesma semana para fundar a Talemonster Games em Istambul.

A decisão de largar empregos estáveis para empreender não foi feita no impulso. O grupo passou o primeiro mês jogando e estudando o mercado intensivamente, até chegar à ideia de “Match Valley”, jogo que mistura quebra-cabeça, defesa de torre e personagens com habilidades próprias.

“Trabalhávamos 18 horas por dia. Fizemos dezenas de protótipos até chegar a algo com potencial”, contou Sumer.

Crescimento baseado em produto e métrica

Após arrecadar US$ 7 milhões em uma rodada seed em 2024, a startup lançou “Match Valley” com 200 níveis. O sucesso foi tão rápido que se tornou um problema: em apenas 10 dias, muitos usuários esgotaram o conteúdo disponível e começaram a sair do jogo.

Foi nesse momento que a equipe, agora com 32 pessoas, precisou acelerar produção, design de fases e reforçar o time. A própria CEO se envolveu no design de níveis. A resposta rápida ao comportamento dos usuários foi crucial para manter a retenção e atrair os investidores da rodada seguinte.

Segundo Sumer, os usuários passam, em média, uma hora e meia por dia no jogo, chegando a duas horas e meia no primeiro dia, dados considerados excepcionais no setor.

Gestão enxuta e foco em responsabilidade

Um dos pilares da Talemonster é a estrutura leve e com alto nível de autonomia. Mesmo após a captação milionária, Sumer afirmou que não pretende contratar em massa. “Prefiro equipes pequenas com alta responsabilidade. Crescer sem controle pode matar o que temos de melhor.”

Essa filosofia conversa com princípios clássicos de finanças corporativas eficientes: crescimento sustentável, uso racional de recursos e valorização de capital humano estratégico.

