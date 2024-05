Ex-BBB Bia do Brás estrela nova campanha do Ton, da Stone

Beatriz Reis, participante do Big Brother Brasil 2024, mais conhecida como Bia do Brás, foi escolhida para estrelar a nova campanha do Ton, solução de tecnologia e serviços financeiros da Stone voltada para microempreendedores. A novidade foi adiantada à EXAME com excluvisidade.

Antes de alcançar a fama, a ex-BBB trabalhava como vendedora na região do Brás, em São Paulo, um dos maiores centros comerciais do país. Durante sua participação no reality show da TV Globo, ela se destacou por fazer VTs de merchandising para marcas patrocinadoras, atraindo olhares positivos e negativos do público.

"Escolhemos a Beatriz como protagonista porque ela personifica a determinação e a autenticidade do empreendedor brasileiro. Sua história ressoa com o nosso público, tornando a conexão ainda mais genuína", destaca Rodolfo Luz, head de marketing da Stone, que foi uma das patrocinadoras do BBB 24.

Batizada de “Ton e Bia, é Pra Vender Todo Dia”, a campanha destaca a jornada do empreendedor brasileiro e visa estabelecer uma conexão genuína com os clientes da Stone. O objetivo é simplificar e reforçar o posicionamento estratégico do Ton, demonstrando como as suas soluções podem ajudar os microempreendedores em seus negócios.

Assinada pela produtora Greenz, a peça será veiculada nas redes sociais e permanecerá no ar até julho. Além do vídeo principal, inclui mais dois filmes mostrando a rotina de vendedora da Bia e suas histórias mais divertidas, que serão publicados nas plataformas do Ton.

"A nossa campanha valoriza o esforço de quem empreende no Brasil, de forma real e inspiradora. No Ton, entendemos os desafios e as conquistas diárias dos vendedores, e é por isso que oferecemos soluções que realmente fazem a diferença", complementa o head de marketing da Stone. A empresa também vai promover ofertas aos novos clientes, incluindo cupons de desconto na adesão às maquininhas de cartão e taxa zero no débito, crédito à vista e Pix durante os primeiros três meses.

Essa não é a primeira campanha de Beatriz. Após sua participação no BBB 24, ela viralisou na internet com uma publicidade para o aplicativo de delivery iFood, em que aparece completamente em silêncio (veja abaixo). A peça, intitulada "É o iFood do iFood" e criada pela DM9, foi exibida no intervalo da final do reality com a chamada "O Brasil pediu, o iFood entregou".