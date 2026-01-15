Ratinho Júnior afirma possibilidade de disputar Presidência

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), admitiu nesta quarta-feira, 14, a possibilidade de disputar a Presidência da República ainda neste ano.

Segundo o governador, uma eventual candidatura não está ligada apenas a nomes, mas à construção de um projeto político capaz de superar o atual ambiente de polarização no país. “Não é só questão de nome, é questão de projeto. O problema do Brasil e da política do passado é ficar sempre olhando o nome. Eu quero olhar o projeto”, afirmou.

Ratinho Júnior destacou que a população estaria cansada do clima permanente de embate político, que, segundo ele, não tem trazido resultados concretos para a vida das pessoas. “As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política que não está trazendo resultado nenhum para a Dona Maria. Ela não está conseguindo melhorar a sua vida”, disse.

Apesar de admitir a possibilidade de entrar na disputa presidencial, Ratinho Júnior ressaltou que qualquer decisão dependerá de uma construção interna e coletiva. Segundo ele, o projeto pode, inclusive, resultar no apoio a outro nome. “Daqui a pouco o projeto não é eu ser candidato, é apoiar alguém que consiga aglutinar melhor um novo Brasil”, disse.

O governador concluiu afirmando que aceitará o desafio caso seu nome seja escolhido dentro do grupo político. “Se meu nome for esse nome escolhido internamente, fico muito honrado e, obviamente, vou aceitar o desafio. Mas isso é algo que precisa ser construído internamente”, finalizou.