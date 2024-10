Na tarde deste domingo, 13, ocorre o "Futebol da Esperança", um evento que encerra as celebrações da campanha "Criança Esperança", promovida pela Rede Globo e a UNESCO para impulsionar o desenvolvimento de crianças e jovens.

O evento será realizado na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

A partida contará com a participação de jogadores em atividade, ex-atletas, artistas e influenciadores. Um dos times será comandado por Tite, ex-técnico da seleção brasileira, além de ter passado por Corinthians e Flamengo. No outro time, Zico, ex-jogador, treinador e ídolo eterno do Flamengo, liderará a equipe. (veja abaixo a lista completa de participantes)

A arrecadação do evento será destinada a 100 entidades apoiadas pelo "Criança Esperança". A festa continua mesmo durante o intervalo, com um show especial da apresentadora Xuxa.

Onde assistir

A transmissão do evento será realizada pela TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

A partida também será exibida no Sportv, com narração de Paulo Andrade e comentários de Grafite e Eric Faria. O evento será transmitido online no serviço de streaming Globoplay.

Quanto custa o ingresso para o jogo?

Os ingressos para o Futebol da Esperança estão disponíveis para compra no site futeboldaesperanca.soudaliga.com.br. Os preços das entradas variam entre R$ 20 e R$ 40.

Quais são os nomes confirmados para o Futebol da Esperança?