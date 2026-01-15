Vasco x Maricá: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Vasco e Maricá se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida marca a estreia das equipes no Campeonato Carioca 2026 e terá transmissão ao vivo no ge TV, Sportv e Premiere.

O Vasco inicia sua caminhada no estadual com um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. A equipe comandada por Fernando Diniz busca retomar o protagonismo na competição, onde não conquista o título desde 2016, quando foi campeã sob o comando de Jorginho.

Já o Maricá tenta surpreender em sua estreia na elite do futebol carioca. O técnico Reinaldo aposta na experiência de jogadores como Rafael Foster e Matheus Alessandro para encarar o cruz-maltino em São Januário.

Prováveis escalações:



Vasco: Daniel Fuzato; Paulinho, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP e Estrella; Maxime, Garré e GB. Técnico: Fernando Diniz.



Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Maricá hoje pelo Carioca?

Como assistir online o jogo Vasco x Maricá hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando os canais ge TV, Sportv ou Premiere.