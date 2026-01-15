Vasco x Maricá: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Repórter
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17h16.
Vasco e Maricá se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida marca a estreia das equipes no Campeonato Carioca 2026 e terá transmissão ao vivo no ge TV, Sportv e Premiere.
O Vasco inicia sua caminhada no estadual com um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro. A equipe comandada por Fernando Diniz busca retomar o protagonismo na competição, onde não conquista o título desde 2016, quando foi campeã sob o comando de Jorginho.
Já o Maricá tenta surpreender em sua estreia na elite do futebol carioca. O técnico Reinaldo aposta na experiência de jogadores como Rafael Foster e Matheus Alessandro para encarar o cruz-maltino em São Januário.
O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Vasco e Maricá terá transmissão ao vivo no ge TV, Sportv e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando os canais ge TV, Sportv ou Premiere.