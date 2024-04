BBB 24: Globo confirma programa com Fernanda e Pitel no Multishow

Nesta quarta-feira, 24, a Globo confirmou que as ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, terão o próprio programa no canal Multishow. O anúncio foi feito durante evento da emissora para patrocinadores, em São Paulo.

A dupla de amigas não venceu o programa, mas ficou até o Top 10 e conquistou fãs leais durante a passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

A confirmação do programa vem após o site Notícias da TV divulgar que as ex-participantes teriam um programa chamado "Na Cama - Com Pitel & Nanda".

Segundo a publicação, as amigas vão sentar no móvel e conversar sobre "intimidades" com convidados, que vão incluir os antigos colegas de confinamento.

A estreia estaria prevista para o dia 29 de abril, mas não foi confirmada durante o evento. Em um vídeo que roda pelo X (antigo Twitter), o executivo presente no palco só resume que o programa sai "em breve".