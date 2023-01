Nicácio, Marília, Gustavo e Key estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 22, os participantes do BBB 23 formaram o primeiro Paredão da edição. Três duplas foram indicadas, mas só uma conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta da Ademicon.

Como previsto, as líderes Bruna e Larissa indicaram Gustavo e Key Alves. Como o voto é do Líder, eles não puderam participar da prova e vão direto para a berlinda.

Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pela casa. Eles tinham direito a um contra-golpe e indicaram Gabriel e Paula, que só não foram o maior voto da casa devido ao voto duplo de Tina. Porém, a dupla de vidraceiros venceu a prova Bate e Volta.

🚨AGORA: Fred e Marília foram os mais votados pela casa. Tiveram o contra-golpe e puxaram a dupla Gabriel e Paula. #BBB23 pic.twitter.com/I4EhUDDYvU — CHOQUEI (@choquei) January 23, 2023

Portanto, estão no Paredão Fred Nicácio e Marília; Gustavo e Key Alves. Uma dupla vai para o Quarto Secreto na terça-feira e, a partir de lá, o público decide qual dos dois sai.

Fred, Ricardo, Amanda e Antonio "Sapato" estavam imunizados e não podiam ser votados. A primeira dupla foi imunizada na Prova de Imunidade e a segunda, pelos vencedores da Prova do Anjo, Bruno e Aline.

Nesta semana, os 22 participantes estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas.

Como votar no paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: