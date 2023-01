BBB 23: quem deve ser indicado ao Paredão? Veja alianças e possíveis votos

O primeiro Paredão do BBB 23 acontece neste domingo, 22, e os brothers não estão com medo de combinar votos e formar alianças.

Nesta semana, os 22 participantes estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas.

Após a formação do Paredão, a dupla mais votada pelo público vai para o Quarto Secreto e passa por mais uma votação. O público escolhe qual pessoa da dupla sai, e qual volta para casa.

Grupos começam a se formar

Parece que a casa começou a se dividir bastante de acordo com a formação dos grupos VIP e Xepa. De um lado, ficam Bruna, Larissa, Fred 'Desimpedidos', Gabriel, Paula, Ricardo e MC Guimê com as regalias do VIP, mas diversos atritos internos.

Do outro, Key Alves, Gustavo, Fred Nicácio, Marília, Sarah Aline, Gabriel "Mosca", Cezar Black, Domitila, Marvvila e Cristian se uniram no quarto Fundo do Mar para tentar indicar alguém do Deserto.

Sem lugar definido, Tina, Amanda, "Sapato", Aline e Bruno Gaga ainda transitam entre os dois grupos. Os dois últimos ganharam a Prova do Anjo de ontem e colocaram Fred Nicácio e Marília no castigo do monstro.

Marília e Fred no primeiro castigo do monstro no #BBB23 pic.twitter.com/et6vDkiiT9 — Tracklist (@tracklist) January 21, 2023

Possíveis votos

As líderes, Bruna e Larissa, por enquanto cogitam entre indicar a dupla de monstros ou o "cowboy" Gustavo e a jogadora de vôlei Key Alves.

O grupo da Xepa já combinou votos para indicar Gabriel e Paula ao Paredão. Na segunda opção, eles ficam entre Amanda e "Sapato", Tina e MC Guimê.

🚨EITA: Cézar sobre Gabriel Fop no reality: “Ele tá sendo um escroto no jogo, ele tá jogando sujo aqui” #BBB23 pic.twitter.com/pzMxr9fg9m — CHOQUEI (@choquei) January 21, 2023

Mas a anjo Aline já deixou claro que planeja imunizar a angolana e o funkeiro. Outro fator importante é que o mais indicado pela casa (provavelmente Gabriel e Paula) terá direito a um contra-golpe.

Lembrando que tudo pode mudar até a noite de domingo.

VEJA DETALHES DA DINÂMICA DO PAREDÃO DESTA SEMANA

Paredão deste domingo (22/01)

Dupla vencedora da Prova do Anjo imuniza uma dupla;

Dupla Líder (Bruna e Larissa) indica outra dupla;

Casa vota em dupla;

Contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Jogam a Prova Bate-Volta a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Quem é indicado pelo Líder vai direto para o Paredão.

A votação será para decidir qual dupla deve ir para o Quarto Secreto. Eles ficarão lá entre terça e quinta, e outra votação será aberta para decidir qual dos dois será o primeiro eliminado do BBB 23.

As duplas Nicácio e Marília; Cristian e Marvvila; Gustavo e Key; Cezar e Domitila e Gabriel e Paula são as que mais têm chances de ir ao Paredão, mas tudo pode mudar até a hora do voto.

Que horas começa o BBB 23?

De domingo, o BBB 23 começa depois do Fantástico, por volta das 23h pelo horário de Brasília.

