BBB 23: Quem é Fred Desimpedidos, confirmado do Camarote do reality?

O BBB23 está cada vez mais próximo. Na próxima segunda-feira, 16, os participantes anunciados hoje chegarão à casa mais observada do Brasil com um objetivo em comum: a conquista de um prêmio milionário (e fama ao longo do processo).

O resultado da Casa de Vidro já foi divulgado. Entre Manoel, Giovanna, Paula e Gabriel, os dois últimos foram os escolhidos para entrar como pipocas.

O reality mais aguardado do ano está divulgando os nomes e um vídeo curto sobre cada "Pipoca" ou "Camarote" durante os intervalos da Globo desta quinta-feira, 12. Alguns dos participantes já foram anunciados, sobretudo no grupo camarote — que traz pessoas públicas para o BBB. Um deles é o jornalista Fred, conhecido por fazer parte do "Desimpedidos", um canal de YouTube focado em futebol.

Fred do 'Desimpedidos', Aline Wirley e Bruna Griphao: conheça os participantes do BBB 23

Do 'Desimpedidos' ao BBB: quem é Fred?

Ex-namorado da influenciadora Boca Rosa, ou Bianca Andrade, que participou do BBB em 2020, aos 33 anos, Fred tem no currículo um trabalho interessante no setor de esportes. Ele iniciou a carreira de jornalista e influenciador após algumas tentativas frustradas de se tornar jogador profissional de futebol.

Em 2015, após se formar na faculdade de jornalismo, Fred participou do concurso para integrar o canal do Desimpedidos. Ele não só conquistou a vaga como também adotou o nome do canal como o sobrenome de seu pseudônimo. A fama foi tanta que, além de entrevistar grandes personalidades do futebol — Cristiano Ronaldo é uma delas —, em 2019, Fred finalmente conseguiu seguir carreira no esporte.

Pelo Magnus Futsal, um time da cidade de Sorocaba (SP), Fred chegou a ser campeão da Copa Internacional.

“Gosto de dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o ‘aparecidão’”, disse o jornalista em seu vídeo de apresentação ao BBB.

Relacionamento com Boca Rosa

Em 2020, depois da passagem da influenciadora pelo BBB, Fred teve um relacionamento com Boca Rosa. Eles não só se casaram como também tiveram um filho, chamado Cristiano. Em abril do ano passado, no entanto, os dois assinaram os papéis do divórcio.

Por que o nome de 'Fred'?

Muita gente não sabe, mas o nome do influenciador é um pseudônimo. Seu nome real é Bruno Carreiro Nunes e o apelido veio dos demais integrantes do Desimpedidos, por causa da semelhança dele com o ex-jogador do Fluminense, chamado de Fred.

Quando sai a lista dos participantes do BBB23?

A lista dos participantes "Pipoca" e "Camarote" do BBB23 será divulgada nesta quinta-feira, 12, nos intervalos da programação diária da Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

Quando começa o BBB 23?

A edição deste ano começana próxima segunda-feira, 16, logo após a novela 'A Travessia', na Globo.

