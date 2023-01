BBB 23: Globo divulga nomes de participantes nesta quinta, 12

O BBB23 começa na próxima segunda-feira, 16, mas a lista dos participantes já será anunciada hoje, 12. O reality mais aguardado do ano vai divulgar os nomes e um vídeo curto sobre cada "pipoca" ou "camarote" durante os intervalos da Globo.

O resultado da Casa de Vidro também será divulgado. Manoel, Giovanna, Paula e Gabriel são quatro pipocas que entraram para a dinâmica no início da semana, mas só uma dupla (um homem e uma mulher) vai entrar.

Como será feito o anúncio?

Os anúncios começam nos intervalos do programa 'Encontro com Patrícia Poeta' por volta das 10h, no horário de Brasília. É possível assistir tanto pela Globo quanto pelo streaming Globoplay.

Quem estará no BBB 23?

Por enquanto, nenhum nome foi divulgado.

A matéria será atualizada com o nome de cada participante ao longo do dia. Volte mais tarde.

Que dia estreia BBB 23?

O BBB 23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Globo bate recorde de patrocinadores; veja quem serão os anunciantes