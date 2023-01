EXCLUSIVO: BBB 23 terá nova regra para participantes ganharem estalecas

Garantir que os participantes do BBB 23 pratiquem atos sustentáveis não é uma tarefa fácil, mas o reality acaba de implementar uma nova regra para tentar evitar desperdício — e que vai impactar diretamente no jogo.

Na nova edição, os "brothers" e "sisters" ganharão estalecas caso entreguem o lixo reciclado de forma correta. Portanto, terão que ficar atentos na separação dos resíduos para garantir aquele dinheiro extra no fim da semana.

Moedas do jogo, as estalecas podem ser perdidas caso os jogadores violem as regras — falar sem microfone, não seguir aos pedidos da tela, não ir até o Confessionário pela manhã... — e é comum alguns ficarem negativados. Sem elas, o competidor pode se desentender com o resto da casa.

Manter as estalecas será ainda mais difícil nesta edição. Nesta quarta-feira, 11, foi anunciado o Poder Coringa, uma espécie de "card do poder" que dará vantagem a um jogador toda semana. Veja as novas regras sobre as estalecas do BBB 23:

Reciclagem por estalecas

Como incentivo às práticas sustentáveis, os participantes do BBB 23 terão, semanalmente, recompensas em estalecas pela qualidade do lixo que entregarem após a realização de sua coleta seletiva.

Os brothers ganharão uma quantia a mais da moeda interna a depender do resultado obtido no ranking previamente estabelecido pela equipe de direção, com o apoio da área de Gestão Ambiental da Globo, que avalia o nível de eficiência na separação dos resíduos da casa.

As ações de sustentabilidade não são novidade no BBB. Os participantes têm limite diário no uso de água, por exemplo, e a casa conta com sistema exclusivo de captação de água e chuva. As luzes, que ficam ligadas a maior parte do dia, vêm de energia limpa e 100% renovável.

O movimento acompanha o compromisso da Globo em sua agenda ESG (Environmental, Social and Governance – em português, Ambiental, Social e Governança) e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"A concretização das ações requiriu estudos aprofundados por conta da dinâmica do programa e por isso elas evoluem a cada ano", declara Mauricio Gonzalez, diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Globo.

Gonzalez conta que os participantes receberão um treinamento para aprender como descartar ou reaproveitar os resíduos, além de como empregar no dia a dia as demais ações implementadas.