Giovanna, Manoel, Paula ou Gabriel: veja quem da Casa de Vidro do BBB23 tem mais seguidores

Os participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 foram confinados na manhã de terça-feira, 10, e devem apostar na popularidade das redes sociais para entrar na cada mais vigiada do país. Manoel Vicente, Paula Freitas, Gabriel Tavares e Giovanna Leão disputam duas vagas, necessariamente um homem e uma mulher, que serão anunciadas na próxima quinta-feira.

Entre os quatro participantes, Paula Freitas é a que acumula mais seguidores no Instagram. A biomédica de 28 anos já atraiu 343 mil seguidores. Gabriel Tavares, conhecido por ter um affair com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes, é o segundo da lista.

Veja os participantes da Casa de Vidro com mais seguidores:

Paula Freitas: 343 mil seguidores; Gabriel Tavares: 283 mil seguidores; Manoel Vicente: 238 mil seguidores; Giovanna Leão: 161 mil seguidores;

Os mais votados entram na nova edição do programa. É a mesma fórmula das edições BBB20 e BBB22, com um porém: nas antigas, o jogo já havia se desenrolado e os "vidraceiros" entravam na casa com informações exclusivas de fora.

Casa de Vidro do BBB 23 ao vivo: saiba como assistir

O início da dinâmica da Casa de Vidro será transmitido pelo canal da Globo, com apresentação de Ana Clara. Depois, a transmissão pode ser acompanhada pelo streaming da Globo, o Globoplay, ou por pay-per-view.

Como votar na Casa de Vidro?

Para escolher quem você quer dentro do BBB23, é preciso votar através do site do Gshow. A enquete deve ser disponibilizada assim que a dinâmica começar.

Quando sai a lista dos participantes do BBB23?

A lista dos participantes "Pipoca" e "Camarote" do BBB23 será divulgada nesta quinta-feira, 12, nos intervalos da programação diária da Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

