Bad Bunny vai estrelar filme sobre a história de Porto Rico

Porto Rico: Obra pretende exaltar a memória e a força do povo porto-riquenho (Kevin Sabitus/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19h39.
O artista porto-riquenho Bad Bunny está prestes a assumir seu primeiro papel principal em um longa-metragem O projeto Porto Rico foi idealizado pelo rapper também porto-riquenho René Pérez Joglar, mais conhecido como Residente, que faz sua estreia como diretor de cinema. A produção é descrita como "uma carta de amor à sua terra natal e um western caribenho baseado em fatos reais".
O roteiro é fruto de uma parceria entre Residente e o premiado roteirista Alexander Dinelaris, vencedor do Oscar por Birdman.
A história se inspira na trajetória do líder revolucionário porto-riquenho José Maldonado Román, apelidado de Águila Blanca, que comandou um grupo armado na luta contra o controle colonial no final do século XIX.
Ao lado de Bad Bunny, o elenco conta com grandes nomes do cinema internacional. Javier Bardem, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Onde os Fracos Não Têm Vez, integra o elenco principal, enquanto Edward Norton, além de atuar, também participa da produção. Viggo Mortensen completa o trio de peso que acompanha o protagonista.
A produção também terá a participação executiva do cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, cujo envolvimento eleva ainda mais as expectativas em torno do filme. Segundo os criadores, o objetivo é oferecer ao público uma "visão honesta e intensa da identidade cultural e histórica de Porto Rico", indo além de interpretações simplificadas sobre o passado da ilha.
A produção ainda não tem uma data oficial de estreia.
Para Bad Bunny, essa empreitada representa um novo capítulo em sua carreira como ator. Ele já participações em títulos como Trem-Bala, Happy Gilmore 2 e Cassandro. O cantor também esteve em Narcos: México, da Netflix.