Bad Bunny vai estrelar filme sobre a história de Porto Rico

O artista porto-riquenho Bad Bunny está prestes a assumir seu primeiro papel principal em um longa-metragem O projeto Porto Rico foi idealizado pelo rapper também porto-riquenho René Pérez Joglar, mais conhecido como Residente, que faz sua estreia como diretor de cinema. A produção é descrita como "uma carta de amor à sua terra natal e um western caribenho baseado em fatos reais".

O roteiro é fruto de uma parceria entre Residente e o premiado roteirista Alexander Dinelaris, vencedor do Oscar por Birdman.

A história se inspira na trajetória do líder revolucionário porto-riquenho José Maldonado Román, apelidado de Águila Blanca, que comandou um grupo armado na luta contra o controle colonial no final do século XIX.

Elenco de peso

Ao lado de Bad Bunny, o elenco conta com grandes nomes do cinema internacional. Javier Bardem, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Onde os Fracos Não Têm Vez, integra o elenco principal, enquanto Edward Norton, além de atuar, também participa da produção. Viggo Mortensen completa o trio de peso que acompanha o protagonista.

A produção também terá a participação executiva do cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, cujo envolvimento eleva ainda mais as expectativas em torno do filme. Segundo os criadores, o objetivo é oferecer ao público uma "visão honesta e intensa da identidade cultural e histórica de Porto Rico", indo além de interpretações simplificadas sobre o passado da ilha.

A produção ainda não tem uma data oficial de estreia.

Fora dos palcos, dentro das telas

Para Bad Bunny, essa empreitada representa um novo capítulo em sua carreira como ator. Ele já participações em títulos como Trem-Bala, Happy Gilmore 2 e Cassandro. O cantor também esteve em Narcos: México, da Netflix.