System Of A Down e Faith No More: vendas para show abrem nesta sexta-feira; veja horário

Faith No More volta aos palcos após mais de dez anos, enquanto System Of A Down retorna ao Brasil após turnê de 2025 (Daniel Knighton/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16h36.
System Of A Down e Faith No More dividirão o palco do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027. Batizado de “One Night Only”, o evento será a única apresentação conjunta das duas bandas na América do Sul em 2027. A abertura dos portões está prevista para as 16h.
A venda geral dos ingressos começa nesta sexta-feira, 21, em dois horários. Pela internet, as entradas estarão disponíveis a partir das 12h, por meio da plataforma Eventim. Na bilheteria física, localizada na bilheteria norte do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, as vendas começam às 13h.
Os preços partem de R$ 272,50 na meia-entrada, ou R$ 545 na inteira, e chegam a R$ 2.790 no pacote VIP Super Fã Itaú Platinum. Entre os setores disponíveis estão cadeiras superiores e inferiores, pista premium, camarotes, tribuna, Maracanã Mais e pacotes VIP.
O encontro também representa uma retomada na trajetória do Faith No More. A apresentação no Rio marcará o retorno da banda aos palcos após mais de uma década sem shows. O grupo não se apresenta desde agosto de 2016, quando encerrou a turnê de “Sol Invictus”, álbum lançado em 2015.
Formado em San Francisco, o Faith No More construiu sua discografia a partir da combinação de rock alternativo, metal, funk, punk e elementos experimentais. “Sol Invictus” marcou o primeiro disco de estúdio da banda após um intervalo de 18 anos desde “Album of the Year”, de 1997.
Para o System Of A Down, a apresentação representa uma nova passagem pelo Brasil depois da “Wake Up! South America Stadium Tour”, realizada em 2025. Naquela série de shows, o grupo percorreu cinco países e sete cidades sul-americanas.
Segundo a organização, a turnê de 2025 reuniu mais de 500 mil pessoas na América do Sul. O roteiro incluiu apresentações em estádios e marcou a passagem da banda pelo continente antes do anúncio do encontro com o Faith No More no Rio de Janeiro.
Formado em Los Angeles, em 1994, o System Of A Down lançou seu álbum de estreia, “System of a Down”, em 1998. O quarteto passou a integrar o cenário do rock pesado com uma discografia que inclui trabalhos como “Toxicity”, “Steal This Album!”, “Mezmerize” e “Hypnotize”.
Os valores variam conforme o setor e a modalidade de ingresso: