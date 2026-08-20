System Of A Down e Faith No More: vendas para show abrem nesta sexta-feira; veja horário

System Of A Down e Faith No More dividirão o palco do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 2027. Batizado de “One Night Only”, o evento será a única apresentação conjunta das duas bandas na América do Sul em 2027. A abertura dos portões está prevista para as 16h.

A venda geral dos ingressos começa nesta sexta-feira, 21, em dois horários. Pela internet, as entradas estarão disponíveis a partir das 12h, por meio da plataforma Eventim. Na bilheteria física, localizada na bilheteria norte do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, as vendas começam às 13h.

Os preços partem de R$ 272,50 na meia-entrada, ou R$ 545 na inteira, e chegam a R$ 2.790 no pacote VIP Super Fã Itaú Platinum. Entre os setores disponíveis estão cadeiras superiores e inferiores, pista premium, camarotes, tribuna, Maracanã Mais e pacotes VIP.

O encontro também representa uma retomada na trajetória do Faith No More. A apresentação no Rio marcará o retorno da banda aos palcos após mais de uma década sem shows. O grupo não se apresenta desde agosto de 2016, quando encerrou a turnê de “Sol Invictus”, álbum lançado em 2015.

Formado em San Francisco, o Faith No More construiu sua discografia a partir da combinação de rock alternativo, metal, funk, punk e elementos experimentais. “Sol Invictus” marcou o primeiro disco de estúdio da banda após um intervalo de 18 anos desde “Album of the Year”, de 1997.

System Of A Down retorna ao Brasil após turnê de 2025

Para o System Of A Down, a apresentação representa uma nova passagem pelo Brasil depois da “Wake Up! South America Stadium Tour”, realizada em 2025. Naquela série de shows, o grupo percorreu cinco países e sete cidades sul-americanas.

Segundo a organização, a turnê de 2025 reuniu mais de 500 mil pessoas na América do Sul. O roteiro incluiu apresentações em estádios e marcou a passagem da banda pelo continente antes do anúncio do encontro com o Faith No More no Rio de Janeiro.

Formado em Los Angeles, em 1994, o System Of A Down lançou seu álbum de estreia, “System of a Down”, em 1998. O quarteto passou a integrar o cenário do rock pesado com uma discografia que inclui trabalhos como “Toxicity”, “Steal This Album!”, “Mezmerize” e “Hypnotize”.

Quanto custam os ingressos para System Of A Down e Faith No More?

Os valores variam conforme o setor e a modalidade de ingresso:

Cadeira Superior Nível 5: R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545 (inteira)

R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545 (inteira) Cadeira Superior Sul: R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795 (inteira)

R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795 (inteira) Cadeira Superior Leste: R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895 (inteira)

R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895 (inteira) Cadeira Inferior Sul, Oeste e Leste: R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995 (inteira)

R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995 (inteira) Cadeiras Cativas, Camarote, Tribuna e Pista Premium: R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495 (inteira)

R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495 (inteira) Maracanã Mais Oeste — Hot Seat: R$ 997,50 (meia-entrada) | R$ 1.995 (inteira)

R$ 997,50 (meia-entrada) | R$ 1.995 (inteira) Pacote VIP Super Fã Itaú Bronze: R$ 1.092 (meia-entrada) | R$ 1.540 (inteira)

R$ 1.092 (meia-entrada) | R$ 1.540 (inteira) Pacote VIP Super Fã Itaú Gold ou Silver: R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290 (inteira)

R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290 (inteira) Pacote VIP Super Fã Itaú Platinum: R$ 2.042,50 (meia-entrada) | R$ 2.790 (inteira)

A venda pela internet começa às 12h desta sexta-feira, 21, enquanto a comercialização na bilheteria física tem início às 13h.

System Of A Down & Faith No More — “One Night Only”