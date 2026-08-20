Eclipse lunar estará visível em todo o Brasil entre 27 e 28 de agosto; saiba os melhores horários

Quem não conseguiu acompanhar o eclipse solar de 12 de agosto terá uma nova oportunidade para observar um fenômeno astronômico ainda neste mês. Na noite de quinta-feira, 27, para sexta-feira, 28, um eclipse lunar parcial poderá ser visto no Brasil e em outras regiões das Américas, África e parte da Europa.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua cheia e projeta sua sombra sobre o satélite natural. Neste caso, o alinhamento entre os três astros não será completo. Por esse motivo, a umbra, região mais escura da sombra terrestre, deverá encobrir no máximo 96% da superfície da Lua.

Durante o eclipse, a região da Lua atingida pela sombra poderá adquirir uma tonalidade avermelhada, efeito conhecido popularmente como “Lua de Sangue”. A coloração ocorre porque parte da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar a superfície lunar. Nesse processo, diferentes comprimentos de onda da luz são filtrados, enquanto tons avermelhados conseguem chegar à Lua.

Para acompanhar o eclipse no Brasil, será necessário observar o céu durante a madrugada. A fase parcial está prevista para começar às 22h23, no horário de Brasília, na quinta-feira, 27. O ponto máximo do eclipse deve ocorrer por volta da 1h12, enquanto a Lua deixará a umbra às 4h de sexta-feira, 28, após cerca de 5 horas e 38 minutos de fenômeno.

A observação de um eclipse lunar não exige equipamentos de proteção. Ao contrário de um eclipse solar, que requer filtros apropriados para evitar danos à visão, o fenômeno lunar pode ser acompanhado diretamente a olho nu. Binóculos e telescópios podem ser usados para observar detalhes da passagem da sombra terrestre pela superfície do satélite.

Por que eclipses solares e lunares podem ocorrer em datas próximas?

A proximidade entre o eclipse lunar e o eclipse solar registrado em 12 de agosto está relacionada à posição orbital da Lua. Eclipses não acontecem em todas as luas novas ou cheias porque a órbita lunar possui uma inclinação em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol.

Quando Sol, Terra e Lua ficam próximos dos pontos necessários para um eclipse, essa configuração pode permanecer durante parte da órbita lunar. Por isso, um eclipse solar pode ser seguido cerca de duas semanas depois por um eclipse lunar, quando a Lua passa da fase nova para a cheia.

Esses períodos são conhecidos como temporadas de eclipses, intervalos nos quais a geometria orbital permite que Sol, Terra e Lua alcancem alinhamentos suficientes para a ocorrência dos fenômenos.