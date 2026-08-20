Mais uma corretora de criptomoedas brasileira fecha e será incorporada pela Foxbit

A corretora de criptomoedas Digitra.com anunciou o encerramento das suas atividades para negociação e custódia de ativos digitais. A empresa terá sua base de clientes incorporada pela Foxbit, assim como aconteceu em julho com a NovaDAX.

Em comunicado aos clientes, a Digitra.com atribuiu o fechamento à regulamentação de criptoativos editada pelo Banco Central no ano passado. Pelas novas regras, as empresas que quiserem operar com ativos digitais no Brasil precisarão pedir uma licença de prestadora de serviço de ativos virtuais (PSAV) junto ao BC até 30 de outubro.

“A Digitra.com decidiu não submeter pedido de autorização para funcionar como prestadora de serviços de ativos virtuais e encerrar, de forma ordenada, suas atividades de negociação e custódia de ativos virtuais no Brasil”, afirmou a companhia em nota.

Migração para a corretora Foxbit

Já a Foxbit afirmou que os clientes da Digitra.com poderão usar a corretora como alternativa para continuar negociando criptoativos no Brasil.

“Por meio da parceria, os clientes da Digitra.com poderão optar por abrir uma conta na Foxbit e transferir seus ativos para a corretora. O processo será voluntário e independente, sem transferência automática de contas, saldos ou ativos, respeitando os procedimentos próprios de cadastro, verificação e compliance da Foxbit”, afirmou a exchange.

A data final para retirada de ativos na Digitra.com é 21 de setembro. Após esse prazo, os ativos que permanecerem na corretora serão liquidados. A Foxbit diz que quem vier da Digitra.com terá condições exclusivas, citando desconto na taxa de negociação e taxas regressivas.

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