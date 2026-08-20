A estratégia bilionária do Prime Video para dominar América Latina com produções originais e futebol

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 20, que planeja investir US$ 2 bilhões na América Latina entre 2027 e 2030. O dinheiro vai para produções originais locais, aquisição de conteúdo produzido na região e direitos de transmissão esportiva no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile. A meta, segundo a plataforma de streaming, é mais do que dobrar o número de originais locais até 2030.

Em anúncio feito durante o Prime Video Presents Latin America, evento realizado na Cidade do México, a vice-presidente internacional do Prime Video afirmou que a região merece esse nível de ambição. “E é isso que estamos entregando", disse.

Para o ano que vem, a plataforma já confirmou mais de 25 novos títulos originais entre séries de ficção, filmes, documentários e reality shows, distribuídos em cinco territórios.

Entre os lançamentos brasileiros já confirmados está a segunda temporada de Tremembé, que volta a explorar o cotidiano da prisão mais famosa do país. Na nova leva de episódios, detentos que já são nomes conhecidos do público, como Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga, se aproximam da possibilidade de liberdade, enquanto a chegada de Robinho, Thiago Brennand e Dominique Scharf promete reconfigurar a dinâmica interna.

Esportes puxam a audiência

O investimento também aposta no setor esportivo, que a empresa considera o principal motor de crescimento na região neste ano. Segundo a plataforma de streaming, mais de 20 milhões de lares latino-americanos já assistiram a esportes na plataforma em 2026, superando o total registrado em todo o ano de 2025.

No Brasil, a base de assinantes que acompanha jogos da NBA mais que dobrou desde 2022. O pacote esportivo também inclui a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série A.

“O que está acontecendo com os esportes ao vivo na América Latina é diferente de tudo que já vimos. Fãs em toda esta região estão aparecendo em números recordes, e estamos apenas começando. O investimento que estamos fazendo não é apenas em direitos — é em qualidade, em acesso e na crença de que os fãs aqui merecem uma experiência de classe mundial”, disse Gustavo Coelho, Líder de Negócios Esportivos para América Latina.

As produções originais do Brasil:

Marília - Nascida no coração do Brasil, a jovem Marília Mendonça transforma suas histórias pessoais em música enquanto enfrenta os desafios da indústria musical, supera os altos e baixos da fama e se torna a voz de milhões de mulheres, conquistando cada canto do Brasil e fazendo história na música brasileira.

Maiara & Maraisa (título provisório) - Pela primeira vez em 38 anos de uma vida inteiramente compartilhada, dentro e fora dos palcos, as superstars enfrentam uma grande transição. Enquanto Maraisa se prepara para o casamento, as gêmeas vivenciam um novo capítulo em sua poderosa conexão. Com acesso exclusivo à rotina das cantoras, a série acompanha a jornada emocional deste momento: dos preparativos do casamento e reflexões sobre autoimagem a um emocionante retorno ao Mato Grosso, onde as irmãs começaram suas carreiras — tudo isso enquanto continuam a lotar estádios e consolidam sua marca icônica no topo do sertanejo nacional.

Oi, Sumido! - Cinco ex-casais se reúnem, agora solteiros, para morar juntos sem inicialmente saber quem é ex de quem. Sob a direção criativa de Boninho, ao longo dessa convivência, encontros, conexões, recaídas, novas paixões surgem, e todos têm a chance de revisitar o passado, testar o presente e imaginar se vale (ou não) a pena dar uma nova chance ao futuro.

Obsessão (título provisório) - Stella, modelo de plataforma de conteúdo adulto, desaparece em circunstâncias suspeitas. Seu namorado virtual Martin, um motorista que mal a conhece, decide investigar por conta própria. À medida que Martin mergulha no submundo das plataformas de conteúdo adulto, fica claro que nem ele nem Stella são o que parecem. A verdade emerge: Martin é um stalker perigoso, e Stella desapareceu para escapar de seu assédio. Inabalável, Martin persegue a mulher que acredita amar, levando a uma conclusão tensa e potencialmente trágica.

Quem matou PC Farias? - A partir de um duelo explosivo de narrativas, os fragmentos de um dos crimes mais emblemáticos do Brasil vêm à luz. Em meio a corrupção, traição, sexo, drogas e escândalos políticos envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello, versões conflitantes batalham pela verdade — e no centro de tudo, uma pergunta permanece: quem matou PC Farias?

Tiros no Escuro - Dra. Lorena Magalhães, psiquiatra forense, é designada para avaliar um notório detento conhecido como o Atirador do Cinema, que matou espectadores durante uma sessão de Clube da Luta em 1999 num shopping, em São Paulo. À medida que conduz entrevistas e investiga seu passado, incluindo conversas com seus pais, o ex-psiquiatra Dr. Giovanni e a ex-amante Olga, a própria conexão de Lorena com o caso emerge — ela quase foi uma vítima naquela noite, tendo decidido não entrar no cinema no último momento. Enquanto reúne evidências da natureza calculista do atirador e do perigo contínuo para a sociedade, o envolvimento pessoal de Lorena é descoberto, levando à sua remoção do caso. No entanto, ela consegue passar evidências cruciais para sua colega Dra. Stella antes de sair, ajudando a evitar a liberação do atirador.

Compras, aluguel e assinaturas de terceiros

Fora do Brasil, o Prime Video também quer aumentar a possibilidade de os usuários alugarem, comprarem conteúdo avulso e assinarem serviços de streaming parceiros diretamente pelo aplicativo, movimento que chega a seis novos territórios da região, entre eles Costa Rica, Peru e Paraguai.

Segundo a empresa, o plano inclui ainda programas de formação de profissionais do setor audiovisual, como o "Brasil no Set", que já passou por três edições no país em parceria com BRAVI e ICAB.