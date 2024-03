"A autenticidade é a chave para a construção de uma marca", diz Alex Atala no Clube CMO

Autenticidade, criatividade e consistência são alguns dos itens que fazem parte da receita de sucesso envolvendo a marca pessoal de Alex Atala. Há 25 anos à frente do restaurante D.O.M, e há 15 do Dalva e Dito, o chef, que é embaixador de marcas como Audi, 3 Corações e BTG, participou do segundo encontro do Clube CMO, realizado nesta terça-feira, 5.

Com o tema 'Marca pessoal: a equação da influência', o evento contou ainda com a presença de Rafael Kato, head editorial do LinkedIn, além de líderes de marketing de grandes empresas no Brasil, a exemplo de Cogna, Spark, Braskem, Livelo e Accor. O encontro foi realizado no Dalva e Dito, no bairro de Cerqueira César, região central da capital paulista.

Promovido pela EXAME em parceria com a agência Zmes, o Clube CMO acontece mensalmente e visa a troca de conhecimento, relacionamento e discussões de assuntos relacionados ao marketing. A última edição, em fevereiro, abordou o tema retail media, a estratégia que dominou a NRF 2024 e desponta como o futuro da mídia digital.

Segundo Marcelo Tripoli, CEO da Zmes, os executivos que performam melhor hoje são os que entendem a relevância de uma marca pessoal, a qual não dependa necessariamente da empresa em que está atuando no momento. "Isso passa pela produção de conteúdo e o compartilhamento de ideias que contribuam de alguma forma para o ecossistema em que você está envolvido junto à sua comunidade", explica Tripoli, citando como referência a trajetória de Alex Atala.

"Parte de você conseguir ser autêntico passa por aceitar as suas imperfeições", diz Atala

"Comecei a cozinhar em uma época que cozinhar não era tão bacana", diz Atala. "Cheguei em um momento da vida em que os chefs tinham segredos. A exclusividade de uma receita era a minha maior força. Mas quando surgem as mídias sociais, preciso ser consistente e inovador. Então, deixo ter segredos e, gratuitamente, começo a publicar tudo o que sei. Isso muda a profissão absurdamente."

O chef conta que o seu trabalho com as redes sociais demanda uma dedicação diária. "Você não pode soar falso, dirigido ou 'jabazento'. O conteúdo precisa ser verdadeiro e isso só acontece se você for espontâneo e aceitar as suas imperfeições. As receitas que mais viralizam são aquelas em que você não é perfeito e trata aquilo como normal", destaca.

Diferentemente de muitos influenciadores e profissionais que trabalham com redes sociais, Atala opta por não fazer publicidade em seus perfis, mas mantem parcerias longevas como embaixador de grandes marcas.

"Na minha opinião, é muito mais legal criar relações de confiança e valor, em que as pessoas te reconhecem como a cara de uma marca e vice-versa. "Pense, por exemplo, nos três restaurantes que você mais vai? Qual deles é novo?", questiona o chef. "Quando você tem uma marca, precisa contá-la na cabeça das pessoas e só vai conseguir isso com autenticidade."

De acordo com Rafael Kato, head editorial do LinkedIn, diferentemente de outras redes sociais, os usuários do LinkedIn investem tempo na plataforma para fazer algo, seja para procurar emprego, aprender, receber dicas ou fazer network.

"Por isso, os executivos que mais crescem são aqueles que são generosos o suficiente para compartilhar os seus ensinamentos e experiências, incluindo sucessos e fracassos", destaca Kato. "Isso significa contar não somente histórias da empresa em que você está no momento, como também compartilhar os pontos pessoais da sua carreira", complementa.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros delearning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

