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Como participar do leilão de eletroeletrônicos das Casas Bahia? Veja passo a passo

São 391 produtos, como notebooks, eletrodomésticos e celular, com descontos de até 60%

Casas Bahia: grupo protocolou pedido de recuperação judicial

Casas Bahia: grupo protocolou pedido de recuperação judicial

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10h32.

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Em meio ao pedido de recuperação judicial, o Grupo Casas Bahia realiza um leilão de eletrônicos e eletrodomésticos pela plataforma Kawara e os interessados poderão dar seus lances até às 15h desta quinta-feira, 20. São 391 produtos, como notebooks, eletrodomésticos e celular, com descontos que chegam a 60% nos lances realizados até o fechamento deste texto.

"A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores", informou a empresa em nota.

Como participar do leilão da Casas Bahia?

Para participar do leilão, o interessado precisa primeiro fazer um cadastro no portal, aceitar os termos de uso da plataforma e solicitar a habilitação na página do leilão.

Esse pedido deve ser feito com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para o início do leilão.

Depois que o cadastro e os documentos enviados forem analisados e aprovados, o usuário poderá participar do leilão K-2911 de forma eletrônica. Ele pode fazer lances manualmente ou programar um lance automático.

No lance automático, o participante define previamente o valor máximo que está disposto a pagar. Se outro usuário fizer uma oferta maior, o sistema aumenta automaticamente o lance do primeiro participante pelo valor do incremento mínimo exigido, repetindo esse processo até atingir o limite máximo definido por ele. A data e o horário em que o lance automático foi programado ficam registrados no sistema.

Se dois participantes fizerem lances de mesmo valor para o mesmo lote, vence aquele que tiver registrado a oferta primeiro, considerando a data e o horário indicados no portal. Em caso de empate entre um lance manual e um automático, o lance automático terá prioridade.

Leia o edital

"Nunca dê um lance em um bem que você não pesquisou. Confira o edital, as fotos e o estado do bem antes”, diz a plataforma.

É necessário conferir minuciosamente o edital, já que ele define:

  • O que está sendo vendido: descrição, fotos, estado do bem
  • Lance mínimo: o piso para participar
  • Comissão: percentual pago ao leiloeiro (geralmente 5%)
  • Condições de pagamento: à vista, parcelado, prazo
  • Visita técnica: se e quando você pode ver o bem pessoalmente
  • Prazo de retirada: em quantos dias você precisa buscar o arrematado
  • Regras de participação: documentos, cadastro, habilitação

Segundo a empresa, os vendedores chegam à Kwara com uma necessidade em comum: liquidar rápido, por isso os preços são abaixo do mercado. “Empresas que fecham um galpão, inventários de falência, ativos que não geram mais receita. Eles não têm tempo para esperar o comprador certo aparecer; precisam converter o bem em caixa.”

Lance não garante a compra

O edital estabelece que o lance vencedor não representa necessariamente a venda. Boa parte das ofertas é classificada como "lances condicionais", já que o valor inicial não corresponde obrigatoriamente ao preço mínimo.

A comitente vendedora pode aprovar ou recusar as propostas em até cinco dias úteis após o encerramento, além de retirar itens, alterar preços ou reorganizar lotes até o fechamento do certame.

O participante também declara renunciar a direitos de reclamação, indenização ou reembolso relacionados aos lances, em condição considerada irrevogável e irretratável pelo edital.

Comissão chega a 20%

Além do lance, o comprador paga 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de despesas administrativas, calculadas sobre o valor de arrematação. O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação do lance. Quem não depositar o valor em até dois dias úteis perde o direito ao bem.

Em caso de desistência ou inadimplência, há comissão de 5% e despesas adicionais de 30% sobre o valor de arremate. O edital também prevê impedimento de participação em futuros leilões da Kwara, inclusão em cadastros como Serasa e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e processos judiciais de cobrança.

Produtos são vendidos sem garantia

Os itens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca ou devolução. Segundo o edital, os produtos podem ter avarias, sujeira, ausência de peças ou manuais e bloqueios por senha, incluindo no iCloud.

Não há visitação presencial. As embalagens também podem não corresponder à marca, ao modelo ou ao tamanho do produto contido nelas.

A nota fiscal emitida pelas Casas Bahia classificará a operação como venda de sucata, independentemente do estado real do bem, sem possibilidade de contestação posterior.

Retirada tem regras específicas

A retirada exige o envio de dados pessoais e do veículo com pelo menos 78 horas úteis de antecedência. No local, é obrigatório o uso de calçado de segurança e são proibidos regatas, bermudas, chinelos, bonés, bolsas, mochilas, celulares e fones de ouvido.

Menores de 18 anos e animais de estimação não podem acessar o centro de distribuição. A retirada deve ser feita com veículos apropriados para carga, como HR, Kombi ou VUC, sem outras mercadorias no interior, sendo proibida a retirada a pé ou de motocicleta e o transporte fracionado.

*Colaborou Carolina Ingizza e Ana Luiza Serrão 

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