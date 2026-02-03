Audiência do 'Sincerão' no BBB26 supera toda a edição do ano passado

BBB 26: Sincerão do BBB26 supera audiência acumulada do BBB25 (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19h41.
O episódio do Sincerão exibido no BBB26 na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro, registrou um desempenho de audiência que entrou para os principais destaques da temporada.
Segundo dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, o programa alcançou números superiores aos observados em todos os 100 episódios da edição anterior, o BBB25.
A edição desta semana não só gerou repercussão nas redes sociais como também virou um ponto de medição privilegiado para o desempenho da atração na televisão aberta.
Segundo dados do Notícias da TV, o Big Brother Brasil chegou a 20,0 pontos na capital paulista. Esse é o melhor resultado da temporada, superando, de longe, o recorde de 19,7 do BBB 25 em 4 de março de 2025 com a eliminação de Camilla Maia.
O programa também ajudou Três Graças a não perder o público em seus minutos finais, puxando a média da novela das nove para cima, o que resultou também em recorde para o folhetim, com 25,1 pontos.
Enquanto a audiência geral do BBB26 tem enfrentado variações ao longo da temporada, com quedas em alguns episódios e registro de marcas históricas de baixa em outros momentos, o resultado do Sincerão foi um ponto positivo no desempenho do reality show neste início de 2026.
A dinâmica contou com a participação de cinco participantes: a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade, os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro e, escolhido pelo público, Babu Santana.
Cada um precisou escalar um time que representasse, segundo eles, o “pior futebol do mundo” entre os confinados:
Maxiane, a Líder da semana, foi a primeira a escalar, e seu time ficou:
Sarah Andrade, o Anjo, escalou logo depois, e fez as seguintes escolhas:
Ana Paula foi a primeira emparedada a escalar o time, que ficou assim:
Brigido foi o segundo emparedado na dinâmica, que ficou:
Leandro foi o último emparedado a participar, e suas escolhas foram:
E, por fim, Babu Santana, escolhido pelo público, definiu seu time dessa maneira:
Babu escolhe o time no 'Sincerão'. Veja os apontamentos do brother:
#RedeBBB pic.twitter.com/xbHPDN1zdh
— Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.