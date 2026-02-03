Audiência do 'Sincerão' no BBB26 supera toda a edição do ano passado

O episódio do Sincerão exibido no BBB26 na noite desta segunda-feira, 2 de fevereiro, registrou um desempenho de audiência que entrou para os principais destaques da temporada.

Ibope maior que o BBB 25

Segundo dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, o programa alcançou números superiores aos observados em todos os 100 episódios da edição anterior, o BBB25.

A edição desta semana não só gerou repercussão nas redes sociais como também virou um ponto de medição privilegiado para o desempenho da atração na televisão aberta.

Segundo dados do Notícias da TV, o Big Brother Brasil chegou a 20,0 pontos na capital paulista. Esse é o melhor resultado da temporada, superando, de longe, o recorde de 19,7 do BBB 25 em 4 de março de 2025 com a eliminação de Camilla Maia.

O programa também ajudou Três Graças a não perder o público em seus minutos finais, puxando a média da novela das nove para cima, o que resultou também em recorde para o folhetim, com 25,1 pontos.

Enquanto a audiência geral do BBB26 tem enfrentado variações ao longo da temporada, com quedas em alguns episódios e registro de marcas históricas de baixa em outros momentos, o resultado do Sincerão foi um ponto positivo no desempenho do reality show neste início de 2026.

Como foi o Sincerão?

A dinâmica contou com a participação de cinco participantes: a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade, os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro e, escolhido pelo público, Babu Santana.

Cada um precisou escalar um time que representasse, segundo eles, o “pior futebol do mundo” entre os confinados:

Bola murcha — só faz bobagem;

só faz bobagem; Juiz — se acha o dono do jogo;

se acha o dono do jogo; Técnico — o que manda no time dele;

o que manda no time dele; Gandula — não tem historia própria;

não tem historia própria; Frangueiro — só vacila;

só vacila; Arquibancada — só está assistindo, não entrou no jogo.

Maxiane, a Líder da semana, foi a primeira a escalar, e seu time ficou:

Milena como 'Bola Murcha'

Ana Paula como 'Juiz'

Babu Santana como 'Técnico'

Gabriela como 'Gandula'

Juliano como 'Frangueiro'

como 'Frangueiro' Solange Couto como 'Arquibancada'

Sarah Andrade, o Anjo, escalou logo depois, e fez as seguintes escolhas:

Juliano como 'Bola Murcha'

Babu como 'Juiz'

Ana Paula como 'Técnico'

Milena como 'Gandula'

Leandro como 'Goleiro Frangueiro'

Chaiany como 'Arquibancada'

Ana Paula foi a primeira emparedada a escalar o time, que ficou assim:

Sarah como 'Bola Murcha'

Brigido como 'Juiz'

Alberto como 'Técnico'

Jordana como 'Gandula'

Jonas como 'Goleiro Frangueiro'

Gabriela como 'Arquibancada'

Brigido foi o segundo emparedado na dinâmica, que ficou:

Juliano como 'Bola Murcha'

Babu como 'Juiz'

Ana Paula como 'Técnico'

Milena como 'Gandula'

Leandro como 'Goleiro Frangueiro'

Chaiany como 'Arquibancada'

Leandro foi o último emparedado a participar, e suas escolhas foram:

Edilson como 'Bola Murcha'

Alberto como 'Juiz'

Brigido como 'Técnico'

Gabriela como 'Gandula'

Jonas como 'Goleiro Frangueiro'

Sarah como 'Arquibancada'

E, por fim, Babu Santana, escolhido pelo público, definiu seu time dessa maneira:

Jonas como 'Bola Murcha'

Alberto como 'Juiz'

Brigido como 'Técnico'

Sol como 'Gandula'

Jordana como 'Goleiro Frangueiro'

Gabriela como 'Arquibancada'

