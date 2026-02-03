Quem é Babu Santana no BBB 26: liderança, conflitos e influência nas votações

Babu Santana é um dos Veteranos do Big Brother Brasil 26 e voltou ao reality ocupando posição central nas articulações do jogo. Conhecido pela trajetória marcante no BBB 20, o ator retomou o programa com atuação estratégica, participação ativa nas formações de paredão e envolvimento em conflitos diretos.

Na madrugada desta terça-feira, 3, logo após o Sincerão, ele, Jonas e Juliano protagonizaram uma briga que colocou várias perspectivas em jogo.

No BBB 26, Babu tem exercido papel de liderança informal dentro da casa, influenciando decisões coletivas, defendendo aliados e assumindo posicionamentos firmes em dinâmicas ao vivo.

Atuação no BBB 26

Após um início mais discreto, Babu passou a se envolver diretamente nas principais decisões do jogo. O Veterano formou alianças com Marcelo, Juliano Floss e Leandro, grupo que passou a atuar de forma coordenada nas votações e estratégias da semana.

A postura cautelosa não impediu o ator de se posicionar nas conversas estratégicas, principalmente em momentos de definição de paredão.

Primeira liderança no reality

Babu conquistou sua primeira liderança em uma edição do Big Brother Brasil no BBB 26. No comando do Quarto do Líder, deixou clara a intenção de proteger Leandro, visto como mais vulnerável naquele momento do jogo.

Em conversas com Marcelo e Juliano Floss, avaliou possíveis indicações e defendeu que a escolha deveria considerar quem teria mais chances de permanecer na casa, priorizando a sobrevivência de seus aliados.

Conflito com Jonas na cozinha

O ator se desentendeu com Jonas Sulzbach durante a divisão de tarefas na cozinha. Babu reclamou que o preparo da refeição do VIP foi interrompido quando alguém mexeu nas panelas e desligou o fogo.

Na conversa, afirmou que a dinâmica não funcionava daquela forma e destacou que a interferência atrapalhou sua organização e o andamento da atividade.

Embate com Gabriela no Sincerão

Durante o Sincerão, Babu escolheu Gabriela como a participante menos confiável do jogo. A decisão gerou discussão após a dinâmica, quando o ator reafirmou sua avaliação e criticou a postura da sister dentro da casa.

O embate ampliou a exposição de Babu nas dinâmicas ao vivo e reforçou sua imagem de jogador que assume posições públicas.

Outro momento de destaque ocorreu quando Sol Vega levantou acusações envolvendo pauta racial contra Juliano Floss. Babu reagiu de forma contundente, questionando a argumentação apresentada e afirmando que a situação foi usada fora de contexto.

O ator criticou o uso da pauta por outras pessoas como estratégia de jogo e voltou a defender Juliano em conversas posteriores, reforçando que não via justificativa para o conflito apresentado.

Big Fone e indicação ao paredão

Babu atendeu o Big Fone e recebeu uma pulseira prateada que lhe concedeu, junto com outros participantes, o poder de indicar alguém ao paredão por consenso durante o programa ao vivo.

Ao longo da semana, o Veterano sinalizou possibilidade de rever sua indicação, mantendo conversas estratégicas e ajustando sua leitura do jogo conforme o comportamento dos demais participantes.