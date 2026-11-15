Crédito e galpões: para além da contabilidade, reforma redesenha setores com novos produtos e rotas

Quando se fala em quem ganha demanda com a reforma tributária, a resposta mais óbvia costuma parar nos contadores, nos tributaristas e nas empresas de software fiscal. Os setores concentram grande parte do trabalho, mas o novo sistema vai mais longe, impulsionando mudança (e crescimento) em diversos setores.

O fenômeno se traduz na expectativa de que a reforma eleva o PIB (Produto Interno Bruto) no longo prazo – apesar da falta de consenso acerca do tamanho do crescimento. Segundo estudo do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), o crescimento chega a 20,2% em 15 anos, puxados por mais investimento e produtividade.

Já uma uma nota do Ipea estimou 2,39% até 2032, ainda antes da transição completa para o novo regime. Segundo o Ipea, a reforma favorece setores "com cadeia produtiva mais longa, com maior efeito multiplicador".

Nas projeções, todos os setores crescem nas simulações, mas em ritmos diferentes. A indústria e a construção, que hoje acumulam mais imposto ao longo de cadeias longas, são as que mais ganham. Os serviços, intensivos em mão de obra, que não gerará créditos no novo sistema, ganham menos.

No entanto, todas as simulações foram feitas a partir do desenho original da reforma, com alíquota única e poucas exceções – muito diferente da realidade que se impõe às vésperas da CBS, em janeiro de 2027.

Vendendo as pás na corrida do ouro

O primeiro mercado a crescer é o mais previsível: o de quem ajuda as empresas a atravessar a transição. Até 2032, IBS e CBS vão conviver com ICMS, ISS, PIS e Cofins. Assim, antes da prometida simplificação, as empresas vão conviver com dois sistemas – e precisar de ajuda para cumprir as tarefas.

Só em 2026, os investimentos públicos e privados para integrar o sistema tributário ao sistema financeiro devem chegar a R$ 6,3 bilhões, segundo levantamento da Omnitax, empresa de inteligência fiscal. Na pesquisa Tax do Amanhã 2026, da Deloitte, cerca de 72% das empresas disseram destinar recursos crescentes à tecnologia para controlar e automatizar a gestão fiscal.

Dentro desse mercado, durante anos, parte das empresas de tecnologia tributária, as chamadas tax techs, tinha como principal foco a complexidade do sistema atual: as obrigações do SPED (o Sistema Público de Escrituração Digital), as declarações mensais, o levantamento de créditos de PIS e Cofins.

Para Kaliane Abreu, advogada especializada no setor financeiro na ALMA LAW e fundadora da Women Leaders in Fintechs, esse modelo tem prazo de validade. "Mudou o business. Daqui a sete anos, não vai ter mais isso", diz. O mesmo vale, segundo ela, para escritórios de advocacia e consultorias que vivem de recuperar créditos tributários.

Por outro lado, um outro espaço se abre com as novas obrigações acessórias. A Declaração de Regimes Específicos (DeRE), que bancos, seguradoras, credenciadoras e outras instituições financeiras passam a entregar, tinha a primeira entrega mensal marcada para 15 de novembro. Nesta quarta-feira (11), o governo adiou de 15 de dezembro para 15 de fevereiro de 2027 o prazo de uma segunda fase da declaração.

A obrigação foi criada para os setores em que o imposto não pode ser calculado operação por operação, como bancos, seguradoras, planos de saúde e loterias. Num empréstimo, por exemplo, o tributo incide sobre a margem da instituição financeira, e não sobre o valor emprestado. Por isso, a declaração será utilizada nos casos em que a apuração do IBS e da CBS depende de critérios específicos, como margens de valor, deduções e outros.

Na prática, a DeRE obriga as instituições a enviar ao Fisco, todo mês, um retrato quase completo da própria contabilidade, com balancete, aplicações financeiras, deduções, operações com títulos, fechamento mensal. A lista de obrigados inclui, além de bancos, credenciadoras, bandeiras de cartão de crédito e emissores de instrumentos de pagamento, programas de pontos e milhas, corretoras de criptoativos e a B3.

As regras ainda mudam com o sistema em funcionamento. Só entre setembro e outubro, a documentação técnica da declaração passou por duas novas versões, e o ambiente de testes chegou a exigir que as empresas reenviassem dados. Foi esse terreno instável, de uma obrigação nova, que transformou em ativo valioso quem já dominava o assunto. “Quem entrou no mercado antes entrou”, diz Kaliane. “É uma declaração altamente complexa”.

A próxima fronteira, aposta Kaliane, é a conciliação. Todo imposto recolhido via split payment precisa bater com a apuração assistida, o sistema em que o Fisco pré-calcula o tributo devido. Alguém vai vender esse cruzamento de dados. "Ou essas tax techs começam a fazer esse tipo de conciliação, ou até mesmo as próprias instituições financeiras podem ter um serviço de conciliar todos os créditos que foram feitos pelo split”, diz.

Split payment

O mecanismo de segregação instantânea dos tributos, aliás, pode ser “pai” de uma série de novos produtos. Isso porque, hoje, entre a venda e o pagamento do imposto, a empresa fica algumas semanas com o dinheiro do tributo no caixa. Esse intervalo, o chamado float, financia estoque, folha e fornecedores.

O split payment acaba com ele, forçando o caixa e a procura por capital de giro. Um estudo da consultoria Tax Group, de agosto, estima que o fim de um float médio de 40 dias exigiria cerca de R$ 117 bilhões em capital de giro adicional, com custo financeiro de R$ 32 bilhões a R$ 38 bilhões por ano. O cálculo considera 981 mil empresas do lucro real e presumido que podem ter piora no fluxo de caixa.

Para quem empresta dinheiro, esse "buraco" é um mercado. Além disso, o split entrega aos bancos dados em tempo real sobre o caixa do cliente. "Se eu estou na ponta do adquirente, eu posso oferecer crédito. Se eu estou na ponta de quem vai receber, eu posso oferecer uma antecipação de recebíveis", diz Kaliane.

Os primeiros produtos já apareceram. O BTG Pactual lançou em setembro um cartão B2B que paga o fornecedor na data combinada e cobra da empresa depois. A Swap, empresa de infraestrutura para serviços financeiros, lançou em agosto um cartão que transforma em limite de crédito as vendas que o lojista ainda vai receber. O produto considera recebíveis com liquidação prevista para até 25 dias. Quando o recebível é liquidado, o dinheiro paga a fatura automaticamente. Os primeiros clientes têm pilotos marcados para dezembro. Para além dos produtos de crédito, o Banco Rendimento e a ROIT lançaram em abril o primeiro projeto estruturado de split payment privado do país voltado para a CBS e o IBS, hoje em fase piloto com empresas.

Outro instrumento são os fundos de investimento em direitos creditórios, os FIDCs. Eles funcionam como compradores de recebíveis, e pagam à empresa hoje, com desconto, por um valor que ela só receberia no futuro. Muitas fintechs usam esses fundos para financiar o crédito que oferecem. A reforma criou uma vantagem para eles: o FIDC classificado como "entidade de investimento", com gestão profissional e independente, fica fora do IBS e da CBS. Os demais pagam os tributos sobre o desconto aplicado. Há, no entanto, uma contrapartida já que, como o fundo não paga IBS e CBS, quem negocia com ele também não toma crédito desses tributos.

O cenário parece feito sob medida para as fintechs, que nasceram justamente para baratear o crédito. Mas elas chegam à janela em posição frágil. Com escândalos que respingaram no setor, como o do Banco Master e da Operação Carbono Oculto, além de uma crise reputacional, o setor se adapta a novas exigências de capital mínimo. Com isso, sobra pouco dinheiro (e atenção) para as mudanças e oportunidades trazidas pela reforma.

O investimento estimado por Kaliane para adaptação ao split é de entre R$ 6 e R$ 15 bilhões por instituição, conforme o porte. Além disso, a remuneração ainda está em aberto: um grupo de trabalho com Fazenda, CGU e bancos propôs pagar R$ 0,39 por transação processada, abaixo do custo de R$ 0,46 a R$ 0,61 estimado por Febraban e instituições financeiras com a consultoria EY.

Mão de obra

Na contabilidade e na auditoria, a reforma criou demanda, mas o gargalo é outro: gente. "Há uma grande preocupação das empresas e, consequentemente, um aumento por demanda de consultoria”, diz Ademir Bernardo da Silva Junior, coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Tributário do Ibracon (Instituto de Auditoria Independente do Brasil).

Na Sondagem do Setor Contábil da Omie, divulgada com a Fenacon, 68% dos profissionais disseram ter sido procurados por clientes para tratar da reforma no primeiro semestre de 2026. Ao mesmo tempo, 56% admitiram estar só no início da própria preparação.

Na ponta das empresas que prestam esse serviço, a mudança já aparece no faturamento. A Alleanza, consultoria paulista especializada na terceirização das áreas contábil, fiscal e de folha de pagamento, viu a demanda por consultoria ligada à reforma crescer 80% nos últimos meses, segundo a CEO Eliete Côrrea. O movimento ganhou força no segundo semestre, quando IBS e CBS começaram a aparecer nas notas fiscais em caráter de teste. “Saímos de ‘fechar obrigações e gerar guias’ para orientar os clientes o tempo todo no que tange à revisão de cadastros, NCM e parametrização dos sistemas”, diz.

A complexidade também empurra empresas a terceirizar o que antes faziam em casa. “A reforma exige conhecimento que vai além da rotina fiscal tradicional, envolvendo interpretação da legislação, análise de dados, tecnologia, gestão de processos e planejamento financeiro”, diz Eliete. “Manter uma equipe própria atualizada diante de tantas mudanças é um desafio". Segundo ela, o movimento é observado desde janeiro.

Equipes precisam reaprender a profissão enquanto a regra ainda está sendo escrita. "Foi basicamente preparar as pessoas", diz Ademir. "Depois a gente preparou os sistemas, as parametrizações." O resultado aparece no mercado de trabalho. "O profissional que está se especializando em reforma tributária é um profissional que vem se destacando, se valorizando, sendo cada vez mais procurado”, afirma.

A formação virou rotina dentro das próprias consultorias. Na Alleanza, a equipe dedica um dia inteiro por semana a estudar a carteira de clientes e simular cenários, “a fim de propor a cada cliente o melhor caminho a seguir a partir de 2027”, diz Eliete.

No lado da auditoria, o trabalho também muda. "Você precisa verificar outros aspectos que anteriormente no regime antigo não eram levados em consideração, ou muitas vezes sequer eram mensurados", diz Ademir. Os pontos sensíveis variam por empresa: saldos acumulados de créditos, grandes ativos imobilizados, regras especiais do setor financeiro.

Novo mapa

O mercado logístico também já prevê impactos e novas atuações. Durante décadas, estados disputaram empresas oferecendo benefícios de ICMS, na chamada “guerra fiscal” e muitas empresas fizeram as contas para instalar fábricas e centros de distribuição (CDs) longe de seus clientes. Uma pesquisa do ILOS de 2023 mostrou que cerca de 40% do faturamento das grandes empresas ouvidas vinha de CDs com incentivo fiscal.

Com a reforma, o imposto passa a pertencer ao local onde a mercadoria é consumida, e não mais ao de onde ela sai. A mudança é gradual, entre 2029 e 2032, mas desmonta a lógica dos incentivos e já muda planejamentos. "Ficar onde está hoje, a partir de 2029 em diante, não vale a pena”, diz Adauto Bentivegna Filho, assessor jurídico do Setcesp, o sindicato das transportadoras de carga de São Paulo. "O frete vai diminuir, porque na realidade não é mais, por exemplo, uma rota entre Porto Velho e São Paulo", afirma

Uma em cada cinco das maiores companhias do país planeja mudar CDs de estado por causa da reforma, segundo levantamento do ILOS com mais de 100 grandes empresas. No entorno da capital paulista, o mercado de galpões fechou o primeiro semestre com a menor vacância em 18 anos, segundo a CBRE.

Por outro lado, outras novidades podem dar fôlego ao setor logístico. No sistema novo, quem contrata uma transportadora formal toma crédito integral do imposto pago no frete. Isso favorece terceirizar o transporte em vez de manter frota própria, que carrega custos de manutenção e folha que não geram crédito, diz Adauto. "Todas as grandes empresas já estão notificando seus fornecedores. O ganho tende a ser maior entre empresas médias, já que as grandes já terceirizam quase tudo”.

Na ponta mais frágil estão as empresas do Simples Nacional. No transporte, elas costumam trabalhar como subcontratadas de transportadoras maiores, que preferem fornecedores capazes de gerar crédito integral. A saída prevista é migrar para o regime híbrido ou para o lucro presumido, mas as contas raramente fecham. "A maioria do empresariado desse segmento é gente simples, gente humilde, que muitas vezes abriu um CNPJ porque não estava conseguindo arrumar um emprego formalizado", diz Adauto. "A conta não fecha."