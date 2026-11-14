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Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações gratuitas em SP; confira datas e horários

Primeira edição do Festival da Consciência Negra terá shows e atividades em todas as regiões da capital

Festival da Consciência Negra: evento começa neste sábado, 14, e reúne nomes como Os Prettos, Carlos Dafé, Amaro Freitas e Samba de Dandara ( Alexandre Schneider /Getty Images)

Festival da Consciência Negra: evento começa neste sábado, 14, e reúne nomes como Os Prettos, Carlos Dafé, Amaro Freitas e Samba de Dandara ( Alexandre Schneider /Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 08h01.

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São Paulo promoverá o Festival da Consciência Negra, uma semana de atividades culturais gratuitas de 14 a 21 de novembro. O evento contará com mais de 300 atrações musicais, teatrais e culturais em diferentes locais da capital. A programação inclui shows de artistas renomados, bailes black, rodas de samba e apresentações em praças e ruas do Centro.

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São Paulo vai ganhar uma semana de shows, bailes black e atividades culturais gratuitas. De 14 a 21 de novembro, a primeira edição do Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações no Centro e em equipamentos municipais de todas as regiões da capital.

Seu Jorge, Os Prettos, Dudu Nobre, Carlos Dafé e Jonathan Ferr estão entre os nomes confirmados. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o evento amplia a programação que a cidade já realizava para a data.

O circuito especial no Centro acontece nos dias 20 e 21, sexta e sábado.

O que acontece no primeiro fim de semana?

A abertura, nos dias 14 e 15, reúne mais de 35 atrações, com shows, teatro, exposições, contação de histórias e feira de empreendedores negros.

Sábado, 14 de novembro

  • 15h — Brutal Sound System: sessão de reggae em vinil no Centro Cultural Grajaú.
  • 16h — Flash Trash Beneficente: festa com músicas de diferentes décadas no Centro Cultural Culturas Negras, no Jabaquara, com arrecadação voluntária de alimentos.
  • 19h — Heloísa Lucas homenageia Tina Turner: show no Centro Cultural Vila Itororó, com banda de apoio e clássicos como “Proud Mary” e “The Best”.

Domingo, 15 de novembro

  • A partir das 11h — Aniversário da Casa de Cultura Hip Hop Leste: programação com dança, rap e intervenções de cultura urbana.
  • 19h30 — KL Jay: o DJ do Racionais MC’s encerra a festa na Casa de Cultura Hip Hop Leste.

Circuito especial no Centro começa na próxima sexta-feira

A programação vai ocupar ruas e praças com apresentações de diferentes gêneros da música negra.

Avenida São João — 20 de novembro

  • 11h — Funmilayo Afrobeat Orquestra: abre a programação com uma formação que valoriza a presença de mulheres negras no afrobeat.
  • 13h — Seu Jorge: apresentação confirmada na programação.
  • 17h30 — Os Prettos: os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, fundadores do movimento Samba da Vela, levam seu samba ao palco.
  • 19h — Almir canta Guineto: homenagem ao repertório de Almir Guineto, um dos criadores do Fundo de Quintal.
  • 20h30 — Dudu Nobre: o sambista encerra a noite.
  • Nos intervalos — Lys Ventura: discotecagem com reggae e dancehall em vinil.

Praça Dom José Gaspar — 20 de novembro

  • 15h — Carlos Dafé: apresentação de um dos nomes do soul brasileiro.
  • 17h — Amaro Freitas: o pianista combina jazz e referências africanas e indígenas.

Praça Dom José Gaspar — 21 de novembro

  • 15h — Hercules Gomes: apresentação que explora diferentes ritmos no piano brasileiro.
  • 17h — Jonathan Ferr: o pianista encerra a programação do espaço.

Bailes black e rodas de samba também fazem parte do festival

Nos dias 20 e 21 de novembro, ruas e praças do Centro recebem bailes black, festas de vinil e rodas de samba.

Avenida Ipiranga

  • 20 de novembro, às 12h — Nos Tempos da Soweto: resgata a tradição dos bailes black paulistanos.
  • 20 de novembro, às 16h — Equipe Zimbabwe: dá continuidade à programação dedicada aos bailes.
  • 21 de novembro, às 11h — Equipe Black Mad: leva a cultura dos bailes black à avenida.

Rua Dom José de Barros

  • 20 de novembro, das 13h às 17h — Discopédia: festa com seleção musical em vinil.
  • 21 de novembro, das 17h às 21h — Afrogroove: programação dedicada à música negra e à dança.

Praça do Patriarca

  • 20 de novembro, às 12h — Graça Braga: apresentação no palco dedicado às mulheres do samba.
  • 21 de novembro, às 12h — Resenha de Crioulas: integra a programação feminina do espaço.
  • 21 de novembro, às 16h — Samba de Dandara: roda de samba formada por mulheres.

Viaduto do Chá

  • Adinkrazz: coletivo de jazz instrumental.
  • Jazz das Minas: banda formada por mulheres.
  • Dejavu: atração confirmada na programação.
  • Mental Abstrato: grupo que aproxima jazz e rap.

Quando e onde será o festival?

  • Data: de 14 a 21 de novembro de 2026.
  • Circuito especial no Centro: dias 20 e 21.
  • Locais: ruas, praças, casas de cultura e centros culturais municipais.
  • Entrada: gratuita.
  • Programação: sujeita a alterações; os horários podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Cultura.
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