Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações gratuitas em SP; confira datas e horários

São Paulo vai ganhar uma semana de shows, bailes black e atividades culturais gratuitas. De 14 a 21 de novembro, a primeira edição do Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações no Centro e em equipamentos municipais de todas as regiões da capital.
Seu Jorge, Os Prettos, Dudu Nobre, Carlos Dafé e Jonathan Ferr estão entre os nomes confirmados. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o evento amplia a programação que a cidade já realizava para a data.
O circuito especial no Centro acontece nos dias 20 e 21, sexta e sábado.
O que acontece no primeiro fim de semana?
A abertura, nos dias 14 e 15, reúne mais de 35 atrações, com shows, teatro, exposições, contação de histórias e feira de empreendedores negros.
Sábado, 14 de novembro
- 15h — Brutal Sound System: sessão de reggae em vinil no Centro Cultural Grajaú.
- 16h — Flash Trash Beneficente: festa com músicas de diferentes décadas no Centro Cultural Culturas Negras, no Jabaquara, com arrecadação voluntária de alimentos.
- 19h — Heloísa Lucas homenageia Tina Turner: show no Centro Cultural Vila Itororó, com banda de apoio e clássicos como “Proud Mary” e “The Best”.
Domingo, 15 de novembro
- A partir das 11h — Aniversário da Casa de Cultura Hip Hop Leste: programação com dança, rap e intervenções de cultura urbana.
- 19h30 — KL Jay: o DJ do Racionais MC’s encerra a festa na Casa de Cultura Hip Hop Leste.
Circuito especial no Centro começa na próxima sexta-feira
A programação vai ocupar ruas e praças com apresentações de diferentes gêneros da música negra.
Avenida São João — 20 de novembro
- 11h — Funmilayo Afrobeat Orquestra: abre a programação com uma formação que valoriza a presença de mulheres negras no afrobeat.
- 13h — Seu Jorge: apresentação confirmada na programação.
- 17h30 — Os Prettos: os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, fundadores do movimento Samba da Vela, levam seu samba ao palco.
- 19h — Almir canta Guineto: homenagem ao repertório de Almir Guineto, um dos criadores do Fundo de Quintal.
- 20h30 — Dudu Nobre: o sambista encerra a noite.
- Nos intervalos — Lys Ventura: discotecagem com reggae e dancehall em vinil.
Praça Dom José Gaspar — 20 de novembro
- 15h — Carlos Dafé: apresentação de um dos nomes do soul brasileiro.
- 17h — Amaro Freitas: o pianista combina jazz e referências africanas e indígenas.
Praça Dom José Gaspar — 21 de novembro
- 15h — Hercules Gomes: apresentação que explora diferentes ritmos no piano brasileiro.
- 17h — Jonathan Ferr: o pianista encerra a programação do espaço.
Bailes black e rodas de samba também fazem parte do festival
Nos dias 20 e 21 de novembro, ruas e praças do Centro recebem bailes black, festas de vinil e rodas de samba.
Avenida Ipiranga
- 20 de novembro, às 12h — Nos Tempos da Soweto: resgata a tradição dos bailes black paulistanos.
- 20 de novembro, às 16h — Equipe Zimbabwe: dá continuidade à programação dedicada aos bailes.
- 21 de novembro, às 11h — Equipe Black Mad: leva a cultura dos bailes black à avenida.
Rua Dom José de Barros
- 20 de novembro, das 13h às 17h — Discopédia: festa com seleção musical em vinil.
- 21 de novembro, das 17h às 21h — Afrogroove: programação dedicada à música negra e à dança.
Praça do Patriarca
- 20 de novembro, às 12h — Graça Braga: apresentação no palco dedicado às mulheres do samba.
- 21 de novembro, às 12h — Resenha de Crioulas: integra a programação feminina do espaço.
- 21 de novembro, às 16h — Samba de Dandara: roda de samba formada por mulheres.
Viaduto do Chá
- Adinkrazz: coletivo de jazz instrumental.
- Jazz das Minas: banda formada por mulheres.
- Dejavu: atração confirmada na programação.
- Mental Abstrato: grupo que aproxima jazz e rap.
Quando e onde será o festival?
- Data: de 14 a 21 de novembro de 2026.
- Circuito especial no Centro: dias 20 e 21.
- Locais: ruas, praças, casas de cultura e centros culturais municipais.
- Entrada: gratuita.
- Programação: sujeita a alterações; os horários podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Cultura.