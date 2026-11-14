Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações gratuitas em SP; confira datas e horários

São Paulo vai ganhar uma semana de shows, bailes black e atividades culturais gratuitas. De 14 a 21 de novembro, a primeira edição do Festival da Consciência Negra terá mais de 300 atrações no Centro e em equipamentos municipais de todas as regiões da capital.

Seu Jorge, Os Prettos, Dudu Nobre, Carlos Dafé e Jonathan Ferr estão entre os nomes confirmados. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o evento amplia a programação que a cidade já realizava para a data.

O circuito especial no Centro acontece nos dias 20 e 21, sexta e sábado.

O que acontece no primeiro fim de semana?

A abertura, nos dias 14 e 15, reúne mais de 35 atrações, com shows, teatro, exposições, contação de histórias e feira de empreendedores negros.

Sábado, 14 de novembro

15h — Brutal Sound System: sessão de reggae em vinil no Centro Cultural Grajaú.

sessão de reggae em vinil no Centro Cultural Grajaú. 16h — Flash Trash Beneficente: festa com músicas de diferentes décadas no Centro Cultural Culturas Negras, no Jabaquara, com arrecadação voluntária de alimentos.

festa com músicas de diferentes décadas no Centro Cultural Culturas Negras, no Jabaquara, com arrecadação voluntária de alimentos. 19h — Heloísa Lucas homenageia Tina Turner: show no Centro Cultural Vila Itororó, com banda de apoio e clássicos como “Proud Mary” e “The Best”.

Domingo, 15 de novembro

A partir das 11h — Aniversário da Casa de Cultura Hip Hop Leste: programação com dança, rap e intervenções de cultura urbana.

programação com dança, rap e intervenções de cultura urbana. 19h30 — KL Jay: o DJ do Racionais MC’s encerra a festa na Casa de Cultura Hip Hop Leste.

Circuito especial no Centro começa na próxima sexta-feira

A programação vai ocupar ruas e praças com apresentações de diferentes gêneros da música negra.

Avenida São João — 20 de novembro

11h — Funmilayo Afrobeat Orquestra: abre a programação com uma formação que valoriza a presença de mulheres negras no afrobeat.

abre a programação com uma formação que valoriza a presença de mulheres negras no afrobeat. 13h — Seu Jorge: apresentação confirmada na programação.

apresentação confirmada na programação. 17h30 — Os Prettos: os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, fundadores do movimento Samba da Vela, levam seu samba ao palco.

os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, fundadores do movimento Samba da Vela, levam seu samba ao palco. 19h — Almir canta Guineto: homenagem ao repertório de Almir Guineto, um dos criadores do Fundo de Quintal.

homenagem ao repertório de Almir Guineto, um dos criadores do Fundo de Quintal. 20h30 — Dudu Nobre: o sambista encerra a noite.

o sambista encerra a noite. Nos intervalos — Lys Ventura: discotecagem com reggae e dancehall em vinil.

Praça Dom José Gaspar — 20 de novembro

15h — Carlos Dafé: apresentação de um dos nomes do soul brasileiro.

apresentação de um dos nomes do soul brasileiro. 17h — Amaro Freitas: o pianista combina jazz e referências africanas e indígenas.

Praça Dom José Gaspar — 21 de novembro

15h — Hercules Gomes: apresentação que explora diferentes ritmos no piano brasileiro.

apresentação que explora diferentes ritmos no piano brasileiro. 17h — Jonathan Ferr: o pianista encerra a programação do espaço.

Bailes black e rodas de samba também fazem parte do festival

Nos dias 20 e 21 de novembro, ruas e praças do Centro recebem bailes black, festas de vinil e rodas de samba.

Avenida Ipiranga

20 de novembro, às 12h — Nos Tempos da Soweto: resgata a tradição dos bailes black paulistanos.

resgata a tradição dos bailes black paulistanos. 20 de novembro, às 16h — Equipe Zimbabwe: dá continuidade à programação dedicada aos bailes.

dá continuidade à programação dedicada aos bailes. 21 de novembro, às 11h — Equipe Black Mad: leva a cultura dos bailes black à avenida.

Rua Dom José de Barros

20 de novembro, das 13h às 17h — Discopédia: festa com seleção musical em vinil.

festa com seleção musical em vinil. 21 de novembro, das 17h às 21h — Afrogroove: programação dedicada à música negra e à dança.

Praça do Patriarca

20 de novembro, às 12h — Graça Braga: apresentação no palco dedicado às mulheres do samba.

apresentação no palco dedicado às mulheres do samba. 21 de novembro, às 12h — Resenha de Crioulas: integra a programação feminina do espaço.

integra a programação feminina do espaço. 21 de novembro, às 16h — Samba de Dandara: roda de samba formada por mulheres.

Viaduto do Chá

Adinkrazz: coletivo de jazz instrumental.

coletivo de jazz instrumental. Jazz das Minas: banda formada por mulheres.

banda formada por mulheres. Dejavu: atração confirmada na programação.

atração confirmada na programação. Mental Abstrato: grupo que aproxima jazz e rap.

Quando e onde será o festival?