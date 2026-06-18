Segunda tela na Copa: apps de estatística, escalação ao vivo e alertas que valem a pena

Oito em cada dez brasileiros pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026, segundo levantamento da consultoria MindMiners. A pesquisa mostrou que, pelo menos no campeonato deste ano, a torcida será multiplataforma e multitela — cerca de 38% dos entrevistados vão usar o celular para fazer apostas e 26% querem acompanhar estatísticas durante os jogos.

Com o celular em mãos, é possível ter acesso a vários detalhes que podem passar despercebido — especialmente no Mundial deste ano, em que várias partidas acontecem ao longo do dia. Existem aplicativos que complementam a transmissão com estatísticas, escalações, placares e alertas de gol ao vivo. Veja, a seguir, cinco opções de apps para Android e iPhone (iOS) para a Copa do Mundo de 2026.

Sofascore

O Sofascore traz mapas de calor dos jogadores, gráficos de momentum (pressão por equipe), notas de desempenho calculadas em tempo real e estatísticas como gols esperados (xG), passes completados e chutes no gol.

O app criou uma página dedicada ao Mundial de 2026, com classificação dos grupos atualizada em tempo real e recapitulação dos jogos encerrados. O Sofascore Fantasy integrado permite montar um elenco e pontuar com base na atuação real dos atletas.

As notificações podem ser ativadas por jogo individual ou para toda a competição de uma vez, com alertas de gols, cartões, substituições e início de partida. O app aceita widgets na tela inicial do Android e, na versão para iPhone, suporta Live Activities para fixar o placar na tela de bloqueio. O download é gratuito, com compras internas opcionais.

Aplicativo permite acompanhar partidas e jogadores da Copa do Mundo de 2026 e outros torneios (Reprodução/Sofascore)

FotMob

O FotMob consegue se integrar com o sistema do celular. No iPhone, o placar e o tempo de jogo ficam fixados na tela de bloqueio e na Dynamic Island via Live Activities, com as cores da seleção que o usuário segue, e também aparece no Apple Watch. No Android, a funcionalidade de atividades ao vivo também está disponível em aparelhos com sistema atualizado.

Para a Copa de 2026, o app lançou o World Cup Predictor (palpites por jogo) e o Lineup Builder (montagem da escalação ideal da seleção), além de um live ticker com enquetes e reações durante as partidas. As escalações confirmadas aparecem cerca de uma hora antes do início de cada jogo.

Outro recurso útil é a sincronização com calendários externos, que adiciona as partidas ao Google Calendar, Apple Calendar, Outlook ou arquivo ICS, e resolve a conversão de fusos para quem acompanha jogos em horários variados. O app é gratuito e não exige cadastro para navegação básica.

O app FotMob ajuda a acompanhar as partidas e ainda integra o calendário dos jogos ao do sistema operacional do celular (FotMob)

Flashscore

Para quem gosta de receber as notificações de gol o mais rápido possível ou monitora partidas simultâneas, o Flashscore é o mais indicado: os alertas de gol do app chegam, muitas vezes, antes da imagem na transmissão via streaming.

O app cobre mais de 6 mil competições, mas criou uma aba dedicada à Copa no menu inferior da tela. O usuário pode seguir seleções específicas e ativar alertas para gols, cartões, substituições e início de partida. A interface traz o placar, escalação, estatísticas do jogo e narração ao vivo em texto, sem feed de notícias ou conteúdo editorial anexo.

A versão para iPhone oferece comentários em áudio durante as partidas em idiomas selecionados. As estatísticas incluem xG, posse de bola, chutes no gol, avaliações dos jogadores e gráficos de momentum. O download é gratuito, com compras internas para remoção de anúncios.

O FlashScore permite acompanhar várias seleções ao mesmo tempo, sem perder nenhum gol (FlashScore)

OneFootball

Além de placares e estatísticas ao vivo, o OneFootball funciona como um agregador de conteúdo. O app reúne notícias de portais internacionais e indicações de onde assistir a cada partida na TV local, além de manter um chat global para interação entre torcedores durante os jogos.

O layout é personalizável a partir das seleções que o usuário escolhe seguir na configuração inicial. As notificações cobrem gols, cartões, escalações confirmadas e lances de destaque. O app também exibe o mata-mata e a classificação dos grupos com atualização automática.

Para quem quer combinar acompanhamento de dados com leitura sobre o torneio, o OneFootball é a opção mais completa. A contrapartida é o volume de conteúdo na interface, que pode parecer carregada para quem busca só o placar. Está disponível de graça para Android e iPhone.

O OneFootball cobre mais de seis mil competições e tem uma aba especial dedicada ao mundial de 2026

App oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026

O aplicativo da FIFA tem um diferencial em relação aos outros aplicativos, que são os dados validados pela organização do torneio. Escalações oficiais, chaveamento, calendário completo e vídeos com os melhores momentos de cada partida aparecem no app logo após o apito final.

O app inclui o Fan Planner, um organizador de atividades para quem viajou às 16 cidades-sede, e jogos interativos como Fantasy, Bracket Challenge e Predictor, que rendem pontos no programa FIFA Rewards. Mapas 3D dos estádios e informações de logística completam o pacote para quem está nos Estados Unidos, Canadá ou México.

Para quem acompanha de casa, o app funciona como referência para confirmar dados que circulam nos demais aplicativos — escalação definitiva, horários ajustados e locais das partidas. O download é gratuito para Android e iPhone.