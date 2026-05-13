Artistas brasileiros geraram 3,6% de todos os streams do Spotify em 2025

Artistas brasileiros receberam aproximadamente R$ 2 bilhões em royalties do Spotify em 2025, de acordo com o levantamento Loud and Clear da empresa.

Considerando que a plataforma pagou, ao todo, US$ 11 bilhões (R$ 55 bilhões) em royalties no último ano, a indústria musical brasileira correspondeu a 3,6% desse valor.

O sistema de pagamento do Spotify funciona com base na porcentagem de streams que um artista gerou, ou seja, se um artista representa 1% de todos os streams, ele recebe cerca de 1% do fundo de royalties. Como o Brasil recebeu 3,6% desse fundo, o país também foi responsável por gerar 3,6% dos streams da plataforma.

"Para ter dimensão: os royalties gerados por artistas brasileiros no Spotify cresceram a quase o dobro da taxa do mercado como um todo", afirmou a empresa.

Funk foi o gênero que mais cresceu em 2025 no Spotify, superando K-pop e reggaeton

No início de 2025, a revista inglesa The Economist afirmou que funk brasileiro estava "na eminência de uma alta global". Agora, os dados do Spotify confirmam esse diagnóstico.

Ele foi o gênero musical que mais cresceu no mundo no ano passado. Nascido nas favelas de grandes cidades do Brasil, o funk gerou pelo menos US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) em royalties na plataforma de streaming, um crescimento superior a 36% comparado a 2024.

Ou seja, considerando o valor total de R$ 2 bilhões pagoa a artistas brasileiras, funkeiros corresponderam a pelo menos 12,5% dos streams em artistas do país.

Atrás do funk, os gêneros musicais que mais cresceram no Spotify em 2025 foram o K-pop, com expansão de 31% na geração de royalties, o trap latino, com 29%, urban latino, que cresceu mais de 27%, e o reggaeton, com mais de 24%.

"O que torna esse momento tão poderoso é a sua origem. Artistas que criam em português, coreano, espanhol e outros idiomas, geralmente fora dos núcleos tradicionais da indústria, estão construindo um enorme público", afirma o levantamento da plataforma.

A diversificação vai além dos grandes gêneros em crescimento. Em 2025, músicas em 16 idiomas diferentes alcançaram a playlist Top 50 – Mundo do Spotify, o dobro do registrado em 2020.

Como funciona a política de royalties do Spotify?

A política de royalties no Spotify é baseada na participação de cada artista no total de streams da plataforma, não por uma taxa fixa por reprodução.

Em 2025, artistas que representavam 1 em cada 1 milhão de streams geraram, em média, mais de US$ 11 mil.

Existem dois tipos de royalties gerados no Spotify. Os royalties por gravação são pagos aos detentores dos direitos da música gravada e repassados aos artistas por meio de gravadoras ou distribuidoras.

Já os royalties de publicação são destinados aos compositores ou detentores dos direitos da composição, cobrindo direitos de performance. Eles são pagos a editoras e organizações de direitos de execução (PROs).

Cerca de dois terços da receita do Spotify, proveniente de assinaturas Premium e publicidade, é destinada ao pagamento desses royalties, sendo aproximadamente 80% para gravação e um quinto para publicação.

Os pagamentos são feitos aos detentores de direitos, que então repassam os valores a artistas e compositores de acordo com seus contratos individuais.