O gênero musical que mais cresce no mundo é brasileiro, segundo o Spotify

No início de 2025, a revista inglesa The Economist afirmou que funk brasileiro estava "na eminência de uma alta global". Agora, dados do Spotify confirmam esse diagnóstico.

De acordo com o levantamento "Loud and Clear", ele é o gênero musical que mais cresceu no mundo no ano passado. Nascido nas favelas de grandes cidades do Brasil, o funk gerou mais de US$ 50 milhões em royalties na plataforma de streaming, um crescimento superior a 36% comparado a 2024.

Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais nos últimos três anos, com direito a um nome em inglês para acompanhar: brazilian phonk. Alguns exemplos vão desde o hit de Bibi Babydoll, "Automotivo Bibi Fogosa", que alcançou o topo das paradas na Ucrânia e o Top 10 em Belarus e Cazaquistão, até a carreira internacional consolidada de Anitta.

Nos bastidores, negociações entre artistas brasileiros e empresas internacionais avançam e chegam a valores multimilionários, como o contrato de US$ 4 milhões da empresa de mídia norte-americana Vydia com o funkeiro paulista MC Lele JP, noticiado pela EXAME.

Funk cresce mais que K-pop e reggaeton

Atrás do funk, os gêneros musicais que mais cresceram no Spotify em 2025 foram o K-pop, com expansão de 31% na geração de royalties, o trap latino, com 29%, urban latino, que cresceu mais de 27%, e o reggaeton, com mais de 24%.

"O que torna esse momento tão poderoso é a sua origem. Artistas que criam em português, coreano, espanhol e outros idiomas, geralmente fora dos núcleos tradicionais da indústria, estão construindo um enorme público global", afirma o levantamento da plataforma.

A diversificação vai além dos grandes gêneros em crescimento. Em 2025, músicas em 16 idiomas diferentes alcançaram a playlist Top 50 – Mundo do Spotify, o dobro do registrado em 2020.

Música brasileira gerou US$ 2 bilhões em royalties no Spotify

O relatório Loud and Clear também apontou que a música de artistas brasileiros gerou aproximadamente R$ 2 bilhões de royalties na plataforma em 2025. O valor representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior.

"Para ter dimensão: os royalties gerados por artistas brasileiros no Spotify cresceram a quase o dobro da taxa do mercado como um todo", afirmou o Spotify.

O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$ 1 milhão no Spotify mais que dobrou nos últimos três anos, o que mostra a variedade de nomes em ascensão global vindos da indústria nacional.