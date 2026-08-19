Casas Bahia faz leilão de eletrônicos e eletrodomésticos pela internet

O Grupo Casas Bahia colocou em leilão eletrônico 391 produtos, com notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras e fogões. O leilão K-2911 acontece pela plataforma Kwara no dia 20 de agosto, a partir das 15h (horário de Brasília), exclusivamente de forma eletrônica.

O evento ocorre enquanto a Casas Bahia protocolou pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo para reorganizar uma dívida estimada em R$ 17,3 bilhões.

"A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores", informou a empresa em nota.

Descontos e condições dos lotes

Os preços iniciais estão abaixo dos valores de mercado informados pela plataforma. Um refrigerador Frost Free Brastemp de 385 litros, por exemplo, tinha valor estimado em R$ 2.289,78 e recebia lances de R$ 1.650, desconto de 28%.

Um refrigerador Duplex LG de 461 litros estava avaliado em R$ 1.756, enquanto uma lavadora Electrolux de 14,5 quilos alcançava R$ 1.539. Já um refrigerador Side by Side TCL de 516 litros somava R$ 3.121 em lances, com desconto de 44% sobre o valor de referência.

Também há lotes com vários produtos, incluindo cerca de 25 eletroportáteis, avaliados em R$ 2.212, e outro com cerca de 13 televisores TCL, Semp e LG.

Lance não garante a compra

O edital estabelece que o lance vencedor não representa necessariamente a venda. Boa parte das ofertas é classificada como "lances condicionais", já que o valor inicial não corresponde obrigatoriamente ao preço mínimo.

A comitente vendedora pode aprovar ou recusar as propostas em até cinco dias úteis após o encerramento, além de retirar itens, alterar preços ou reorganizar lotes até o fechamento do certame.

O participante também declara renunciar a direitos de reclamação, indenização ou reembolso relacionados aos lances, em condição considerada irrevogável e irretratável pelo edital.

Comissão chega a 20%

Além do lance, o comprador paga 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de despesas administrativas, calculadas sobre o valor de arrematação. O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação do lance. Quem não depositar o valor em até dois dias úteis perde o direito ao bem.

Em caso de desistência ou inadimplência, há comissão de 5% e despesas adicionais de 30% sobre o valor de arremate. O edital também prevê impedimento de participação em futuros leilões da Kwara, inclusão em cadastros como Serasa e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e processos judiciais de cobrança.

Produtos são vendidos sem garantia

Os itens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca ou devolução. Segundo o edital, os produtos podem ter avarias, sujeira, ausência de peças ou manuais e bloqueios por senha, incluindo no iCloud.

Não há visitação presencial. As embalagens também podem não corresponder à marca, ao modelo ou ao tamanho do produto contido nelas.

A nota fiscal emitida pelas Casas Bahia classificará a operação como venda de sucata, independentemente do estado real do bem, sem possibilidade de contestação posterior.

Retirada tem regras específicas

A retirada exige o envio de dados pessoais e do veículo com pelo menos 78 horas úteis de antecedência. No local, é obrigatório o uso de calçado de segurança e são proibidos regatas, bermudas, chinelos, bonés, bolsas, mochilas, celulares e fones de ouvido.

Menores de 18 anos e animais de estimação não podem acessar o centro de distribuição. A retirada deve ser feita com veículos apropriados para carga, como HR, Kombi ou VUC, sem outras mercadorias no interior, sendo proibida a retirada a pé ou de motocicleta e o transporte fracionado.

*Em colaboração com Carolina Ingizza