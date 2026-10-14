Que dia é o show da Raye no Lollapalooza 2027?

A cantora Raye está entre as atrações do Lollapalooza Brasil 2027. Nesta quarta-feira, 14, o festival divulgou a divisão dos artistas por dia para a próxima edição, que será realizada em São Paulo entre os dias 19, 20 e 21 de março do ano que vem.

A artista integra a programação da edição comemorativa de 15 anos do Lollapalooza no Brasil. O line-up completo foi anunciado na quinta-feira, 8.

Em que dia Raye toca no Lollapalooza 2027?

Raye se apresenta no Lollapalooza Brasil 2027 no domingo, 21 de março.

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

Os ingressos para a edição de 2027 já estão disponíveis. O público pode optar pelo Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival, ou pelo Lolla Day, válido para um dia específico.

As vendas online são realizadas pela Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%. Também é possível comprar ingressos na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. Já a meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei, mediante comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. Segundo o festival, o desconto é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.