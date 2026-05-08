Ariana Grande anuncia single 'Hate That I Made You Love Me', do seu álbum 'Petals'

Ariana Grande já tem data para iniciar oficialmente sua nova era musical. A cantora anunciou nesta sexta-feira que o single “Hate That I Made You Love Me” será lançado em 29 de maio como a primeira amostra de seu próximo álbum, “Petal”.

Nova era da cantora

Nas redes sociais, Ariana definiu a faixa como “uma das minhas músicas favoritas que já escrevi”. Ela também destacou os produtores envolvidos no projeto: os veteranos Max Martin e Ilya Salmanzadeh, colaboradores frequentes da artista em alguns dos maiores sucessos de sua carreira.

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O lançamento antecede a chegada de “Petal”, oitavo álbum de estúdio da cantora, previsto para 31 de julho. O disco sucede “Eternal Sunshine”, trabalho lançado originalmente em 2024 e expandido depois com a edição deluxe “Brighter Days Ahead”.

Álbum será mais 'intenso'

A nova fase parece seguir um tom mais emocional e confessional. Em entrevistas recentes, Ariana descreveu “Petal” como um álbum mais impulsivo, intenso e menos preocupado com filtros criativos. A cantora chegou a afirmar que o projeto nasceu de um momento de libertação pessoal após anos tentando reconstruir sua relação com a música e com a exposição pública.

O projeto será lançado pela gravadora Republic Records e terá produção executiva de Ariana e Ilya, produtor sueco-persa que coproduziu e coescreveu grande parte do álbum "Eternal Sunshine" e emplacou sucessos com Taylor Swift e Sam Smith, entre muitos outros.

Além do lançamento do disco, 2026 também marca o retorno de Ariana aos palcos com a “Eternal Sunshine Tour”, sua primeira turnê em anos. A artista sugeriu recentemente que esta pode ser sua última grande excursão por um longo período, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.