'Always Lalisa': sobre o que é o documentário sobre Lisa, do BlackPink, que chega aos cinemas

O documentário "Always Lalisa", sobre a cantora, dançarina e atriz Lisa, integrante do BlackPink, estreou nos cinemas brasileiros na última segunda-feira, 12. Dirigido por Sue Kim, o longa acompanha um período de transformação na trajetória da artista tailandesa, que aproveitou o afastamento temporário do grupo para investir na carreira solo e explorar novas possibilidades profissionais.

A produção também terá lançamento posterior no YouTube Premium, ainda em 2026.

O que mostra 'Always Lalisa'?

O filme acompanha Lisa durante um ano de mudanças profissionais e pessoais. Nesse período, a artista se dedica à composição, à gravação e ao lançamento de seu primeiro álbum solo, "Alter Ego", enquanto organiza os próximos passos de sua carreira.

A narrativa aborda os desafios de assumir o controle das próprias decisões depois de anos trabalhando sob as exigências da indústria sul-coreana do entretenimento. O documentário registra a pressão para corresponder às expectativas do público e a busca por caminhos que permitam à cantora ampliar sua atuação no mercado internacional.

O longa também acompanha a criação de sua própria estrutura de gerenciamento artístico, movimento que representa uma nova etapa de autonomia profissional.

Da música à atuação

Um dos destaques de "Always Lalisa" é a entrada de Lisa no universo da atuação. A cantora fez sua estreia como atriz na terceira temporada de "The White Lotus", série da HBO, em 2025.

A experiência aparece como parte de um processo de descoberta profissional. Ao experimentar uma nova linguagem artística, Lisa passa a lidar com desafios diferentes daqueles encontrados durante sua trajetória musical.

O documentário também registra a participação de Lisa no Coachella 2025, quando a cantora fez sua estreia solo no festival californiano. Ela se apresentou em 11 e 18 de abril, nas duas sextas-feiras do evento, no palco Sahara, dedicado a grandes apresentações de música eletrônica e pop.

A trajetória de Lisa antes da fama mundial

Nascida na Tailândia em 1997, Lalisa Manobal deixou sua casa aos 14 anos para treinar na Coreia do Sul e seguir o sonho de se tornar artista. Ela ingressou no sistema de treinamento da YG Entertainment e estreou no BLACKPINK em 2016, ao lado de Jisoo, Jennie e Rosé.

O grupo se tornou um dos maiores nomes do K-pop internacional, com turnês globais, apresentações em grandes festivais e milhões de fãs ao redor do mundo. Como integrante da formação, Lisa ganhou reconhecimento por suas habilidades como rapper e dançarina.

Em 2023, as quatro integrantes renovaram o contrato com a YG Entertainment para manter as atividades do BLACKPINK como grupo, enquanto seguiram caminhos próprios na gestão de suas carreiras individuais. No ano seguinte, Lisa lançou a LLOUD, empresa dedicada ao gerenciamento de seus projetos solo, e assinou com a gravadora RCA Records.

Cantora amplia horizontes com primeiro álbum solo

A carreira solo abriu uma nova frente para a cantora, que passou a desenvolver projetos próprios e a explorar diferentes referências musicais. "Alter Ego", lançado em 28 de fevereiro de 2025, representa essa etapa de experimentação e expansão artística. O disco reúne 15 faixas e explora diferentes vertentes do pop, com participações de artistas como Doja Cat, RAYE, Rosalía, Future, Megan Thee Stallion e Tyla.

O projeto acumula mais de 2,5 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o portal ChartMasters. Entre as faixas de maior destaque está "Rockstar", que ultrapassou 640 milhões de streams na plataforma.

Quem participa de 'Always Lalisa'?

O filme é produzido pela Sony Music Vision, em associação com a RCA Records, Tremolo Productions, Salt Water Productions e LLOUD, empresa de Lisa. Sue Kim assina a direção e também a produção ao lado de Courtney Crockett. Morgan Neville e Caitrin Rogers estão entre os produtores executivos.

A produção tem 100 minutos de duração, aproximadamente 1h40. Os ingressos podem ser comprados no Ingresso.com, conforme a programação de cada cidade.

Confira o trailer de 'Always Lalisa'