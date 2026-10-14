Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Always Lalisa': sobre o que é o documentário sobre Lisa, do BlackPink, que chega aos cinemas

Dirigido por Sue Kim, longa acompanha um ano de mudanças na vida da cantora tailandesa, incluindo o lançamento de seu primeiro álbum solo e a estreia como atriz

'Always Lalisa': documentário mostra os bastidores de "Alter Ego", a preparação para o Coachella e a entrada da artista no universo da atuação (Getty Images)

'Always Lalisa': documentário mostra os bastidores de "Alter Ego", a preparação para o Coachella e a entrada da artista no universo da atuação (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13h12.

Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 13h13.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFilmes
Saiba mais

O documentário "Always Lalisa", sobre a cantora, dançarina e atriz Lisa, integrante do BlackPink, estreou nos cinemas brasileiros na última segunda-feira, 12. Dirigido por Sue Kim, o longa acompanha um período de transformação na trajetória da artista tailandesa, que aproveitou o afastamento temporário do grupo para investir na carreira solo e explorar novas possibilidades profissionais.

A produção também terá lançamento posterior no YouTube Premium, ainda em 2026.

O que mostra 'Always Lalisa'?

O filme acompanha Lisa durante um ano de mudanças profissionais e pessoais. Nesse período, a artista se dedica à composição, à gravação e ao lançamento de seu primeiro álbum solo, "Alter Ego", enquanto organiza os próximos passos de sua carreira.

A narrativa aborda os desafios de assumir o controle das próprias decisões depois de anos trabalhando sob as exigências da indústria sul-coreana do entretenimento. O documentário registra a pressão para corresponder às expectativas do público e a busca por caminhos que permitam à cantora ampliar sua atuação no mercado internacional.

O longa também acompanha a criação de sua própria estrutura de gerenciamento artístico, movimento que representa uma nova etapa de autonomia profissional.

Da música à atuação

Um dos destaques de "Always Lalisa" é a entrada de Lisa no universo da atuação. A cantora fez sua estreia como atriz na terceira temporada de "The White Lotus", série da HBO, em 2025.

A experiência aparece como parte de um processo de descoberta profissional. Ao experimentar uma nova linguagem artística, Lisa passa a lidar com desafios diferentes daqueles encontrados durante sua trajetória musical.

O documentário também registra a participação de Lisa no Coachella 2025, quando a cantora fez sua estreia solo no festival californiano. Ela se apresentou em 11 e 18 de abril, nas duas sextas-feiras do evento, no palco Sahara, dedicado a grandes apresentações de música eletrônica e pop.

A trajetória de Lisa antes da fama mundial

Nascida na Tailândia em 1997, Lalisa Manobal deixou sua casa aos 14 anos para treinar na Coreia do Sul e seguir o sonho de se tornar artista. Ela ingressou no sistema de treinamento da YG Entertainment e estreou no BLACKPINK em 2016, ao lado de Jisoo, Jennie e Rosé.

O grupo se tornou um dos maiores nomes do K-pop internacional, com turnês globais, apresentações em grandes festivais e milhões de fãs ao redor do mundo. Como integrante da formação, Lisa ganhou reconhecimento por suas habilidades como rapper e dançarina.

Em 2023, as quatro integrantes renovaram o contrato com a YG Entertainment para manter as atividades do BLACKPINK como grupo, enquanto seguiram caminhos próprios na gestão de suas carreiras individuais. No ano seguinte, Lisa lançou a LLOUD, empresa dedicada ao gerenciamento de seus projetos solo, e assinou com a gravadora RCA Records.

Cantora amplia horizontes com primeiro álbum solo

A carreira solo abriu uma nova frente para a cantora, que passou a desenvolver projetos próprios e a explorar diferentes referências musicais. "Alter Ego", lançado em 28 de fevereiro de 2025, representa essa etapa de experimentação e expansão artística. O disco reúne 15 faixas e explora diferentes vertentes do pop, com participações de artistas como Doja Cat, RAYE, Rosalía, Future, Megan Thee Stallion e Tyla.

O projeto acumula mais de 2,5 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o portal ChartMasters. Entre as faixas de maior destaque está "Rockstar", que ultrapassou 640 milhões de streams na plataforma.

Quem participa de 'Always Lalisa'?

O filme é produzido pela Sony Music Vision, em associação com a RCA Records, Tremolo Productions, Salt Water Productions e LLOUD, empresa de Lisa. Sue Kim assina a direção e também a produção ao lado de Courtney Crockett. Morgan Neville e Caitrin Rogers estão entre os produtores executivos.

A produção tem 100 minutos de duração, aproximadamente 1h40. Os ingressos podem ser comprados no Ingresso.com, conforme a programação de cada cidade.

Confira o trailer de 'Always Lalisa'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesCelebridadesCantoresCinema

Mais de Pop

Quanto custam os ingressos para o Lollapalooza 2027?

'Profundezas': quantos episódios tem a nova série da Netflix e quem está no elenco?

Que dia é o show da Raye no Lollapalooza 2027?

Que dia The Neighbourhood toca no Lollapalooza 2027? Veja a data

Mais na Exame

Mercados

Embraer compra 51% de empresa aeroespacial da Mahindra, gigante indiana de automóveis

Um conteúdo Bússola

Como usar o patrocínio cultural para gerar pertencimento em uma marca

Pop

Quanto custam os ingressos para o Lollapalooza 2027?

Mundo

Fujimori quer proibir maquiagem, esmalte e cabelo tingido em escolas no Peru