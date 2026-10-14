Quanto custam os ingressos para o Lollapalooza 2027?

Os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 estão disponíveis desde esta quarta-feira, 14, pela Ticketmaster Brasil. É possível adquirir entradas na modalidade Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival, ou Lolla Day, em que se escolhe um dia de evento.

A edição que celebra os 15 anos do Lollapalooza no Brasil irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Travis Scott, Charli XCX, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr são os headliners.

Quanto custam os ingressos do Lollapalooza 2027?

Os preços variam conforme o setor, o lote e a modalidade escolhida: inteira, meia-entrada ou entrada social. Para o Lolla Day, os valores do primeiro lote, com condições de desconto máximo seguem:

Pista

Lolla Meia-Entrada - R$ 460,00

- R$ 460,00 Lolla Entrada Social - R$ 526,00

- R$ 526,00 Lolla Inteira - R$ 920,00

Comfort by Bradesco

Lolla Meia-Entrada - R$ 943,00

- R$ Lolla Entrada Social - R$ 1.057,30

- R$ Lolla Inteira - R$ 1.886,00

Lolla Lounge

Lolla Meia-Entrada - R$ 1.860,00

R$ Lolla Entrada Social - R$ 1.926,00

R$ Lolla Inteira - R$ 2.320,00

Segundo a organização, os valores divulgados para o Lolla Pass de segundo lote, nas condições de desconto máximo, são:

Lolla Pista - R$ 999,60

- R$ 999,60 Lolla Comfort by Bradesco - R$2.049,40

- R$2.049,40 Lolla Lounge by Vivo - R$ 3.519,60

Esses valores não se aplicam a todas as compras. Eles consideram meia-entrada, desconto com cartões elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio e aquisição na bilheteria física oficial, sem taxa de serviço. O parcelamento em dez vezes sem juros é oferecido aos cartões de crédito elegíveis.

Nas compras online, há taxa de serviço de 20%. Os preços também podem mudar conforme o lote e a modalidade de ingresso.

Como comprar ingressos?

A venda online acontece exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. Para comprar sem taxa de serviço, o público pode procurar a bilheteria física oficial no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Confira o endereço e os horários informados pela organização:

Endereço: Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo.

Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo. Local: bilheteria Ticketmaster, no piso Jurupis, no subsolo.

bilheteria Ticketmaster, no piso Jurupis, no subsolo. Terça-feira a sábado: das 10h às 22h.

das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 20h.

Quem tem desconto nos ingressos?

A entrada social está disponível ao público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival.

Já a meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação do benefício.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, têm 15% de desconto. Segundo a organização, o benefício é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

O desconto também vale para cartões de débito Bradesco, Next e Digio, exclusivamente em compras à vista na bilheteria oficial.

Como funciona o parcelamento?

Clientes dos cartões de crédito elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio podem parcelar em até dez vezes sem juros.

Para o público geral, o pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros ou de quatro a oito vezes com juros. O parcelamento com juros está disponível apenas nas compras online.