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'Profundezas': quantos episódios tem a nova série da Netflix e quem está no elenco?

"Profundezas" chega à Netflix com suspense claustrofóbico e mistérios em cidade costeira; saiba tudo sobre

'Profundezas': tudo que você precisa saber sobre a nova minissérie da Netflix (Divulgação/Netflix)

'Profundezas': tudo que você precisa saber sobre a nova minissérie da Netflix (Divulgação/Netflix)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12h45.

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RESUMO ＋

A plataforma de streaming Netflix tem “Profundezas” como minissérie mais assistida no momento; o suspense estreou na quinta-feira, 8 de outubro. Com seis episódios, “Profundezas” acompanha o pescador Calvin Penney diante de uma criatura que ameaça a cidade de Snook's Arm, no Canadá, quatro décadas após o primeiro encontro entre os dois.

"Profundezas" é a minissérie mais assistida da Netflix no momento. O suspense estreou na última quinta-feira, 8, na plataforma de streaming.

Na trama, o público acompanha a família de pescadores, Penny, liderada por Calvin (Josh Harnett), e seu passado traumático com as águas da cidade de Snook's Arm, em Terra Nova, no Canadá, onde um monstro misterioso tem feito vítimas.

Conheça a história de 'Profundezas'

O único problema da cidade costeira de Snook's Arm era um projeto de reassentamento que pretendia pagar aos moradores para deixarem suas terras. No entanto, após um pedaço de iceberg colidir com a costa, barcos e pescadores começam a desaparecer misteriosamente, enquanto outros começam a enlouquecer sem motivo aparente.

Depois de alguns ataques, a cidade se vê ameaçada por uma misteriosa criatura das profundezas, e o pescador Calvin Penney, que já havia encontrado a criatura 40 anos antes, é a melhor chance de sobrevivência de todos.

Quantos episódios tem 'Profundezas'?

"Profundezas" é uma minissérie de apenas 6 episódios.

Quem está no elenco de 'Profundezas'?

Josh Hartnett, intérprete de Calvin Penny, é um dos principais nomes do elenco de "Profundezas", ao lado de Mackenzie Davis, que atua no papel de Dra. Fonda Howander.

Além disso, Willow Kean (Ruth), Charlie Heaton (Wade), Rohan Campbell (Jay) e Ruby Strokes (Mary) também estão no elenco como familiares de Calvin.

Perguntas frequentes

Qual é a história de 'Profundezas'? ＋

“Profundezas” acompanha a família de pescadores Penney e o passado traumático de Calvin com as águas de Snook's Arm. Após um iceberg atingir a costa, barcos e pescadores desaparecem, moradores enlouquecem e uma criatura misteriosa ameaça a cidade.

Quantos episódios tem 'Profundezas'? ＋

“Profundezas” tem seis episódios disponíveis na plataforma de streaming Netflix.

Onde se passa a minissérie 'Profundezas'? ＋

A história se passa na cidade costeira de Snook's Arm, em Terra Nova, no Canadá. Antes dos ataques da criatura, a comunidade enfrentava um projeto de reassentamento que pretendia pagar aos moradores para deixarem suas terras.

Quem é Calvin Penney em 'Profundezas'? ＋

Calvin Penney é um pescador que encontrou a criatura das profundezas 40 anos antes dos novos ataques. Por causa desse passado, Calvin se torna a principal esperança de sobrevivência dos moradores de Snook's Arm.

Quem está no elenco de 'Profundezas'? ＋

Josh Hartnett interpreta Calvin Penney, enquanto Mackenzie Davis vive a Dra. Fonda Howander. Willow Kean, Charlie Heaton, Rohan Campbell e Ruby Strokes também integram o elenco como familiares de Calvin.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

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